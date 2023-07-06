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≡ Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47122
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 15:50
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Михаил Веллер - один из тех, кто особенно заметен в нашем информационном пространстве. Человек с интересной биографией, с любопытной логикой, немалым кругозором, к тому же владеющий языком так же свободно, как фехтовальщик холодным оружием. Все это достойно уважения. Но, когда он авторитетно и безапелляционно, словно забивает гвозди, судит об Истории, тут уж хочется просто развести руками. Речь о его 38-минутном видеоролике «100 лет войн! - И вот мы здесь».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 15:50
#1
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Цитата:
Ступенью выше - Соловьевы и иже с ними

Хм..
У нашего многоуважаемого автора, те, кто пропагандирует геноцид, говорят о сбрасывании ядерной бомбы на другие народы, те, кто говорит как Красовский от Симоньян, что украинских детей надо топить в реке и сжигать, "и иже с ними", эти люди находятся Ступенью выше..
Может я в чем то и не прав

[Исправлено: 111, 06.07.2023 - 18:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 15:55
#2
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Цитата:
Отвечу четко: я сам противник войн, военных авантюр, многое в истории России вспоминаю с горечью. Но перед нами - полуправда, которая опаснее и страшнее прямой лжи.


Для начала, чтобы говорить о полуправде, всмотритесь в лица погибшей семьи и других, от рук оккупантов..



Если бы ваши Соловьевы, которые находятся ступенькой выше от народа, не спровоцировали бы братоубийственную войну, эти люди и их дети сейчас жили бы, и их дети играли бы спокойно во дворе, потом закончили бы школу, родили бы уже своих детей.
И потом думайте, какое зверье вы ставите на ступеньку выше народов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 16:09
#3
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Цитата:
Это ж все равно что во время игры с солидной ставкой потребовать от игроков раскрыть свои карты


Видимость смерти людей как игры..
С какими то там ставками.
Да, сегодня эти люди проиграли, и у них ставка - Жизнь.
Из жизнь.
Их смерть только какая то полуправда
Посмотрите на них, это же свои, русские люди, и вы вот так о них..
Да, они проиграли эту игру..
Соловьев, который находится ступенью выше их,
конечно выиграл.
Только и всего..
Война для нас, это просто игра..




Цитата:
Самый нижний этаж такого бункера - это полигоны информационной пыли. Здесь пляски блогеров, журналистов, медийных, публичных лиц

Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать.
Ну по нашему выходит, это самый нижний этаж, и они имеют право погибнуть от рук оккупантов, которых Соловьев и иже с ними воздвигли до Героев Вселенной?

[Исправлено: 111, 06.07.2023 - 18:26]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12765
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 16:14
#4
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 16:16
#5
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12765
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 16:17
#6
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 16:29
#7
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Как то так

[Исправлено: 111, 06.07.2023 - 17:38]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12765
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 16:45
#8
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Цитата:
111:
Я ответил. В личке.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12765
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 16:54
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё уже. Проехали комент не актуален.

[Исправлено: Vit, 06.07.2023 - 16:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 16:58
#10
Комментарий удален модератором.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1591
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 17:24
#11
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Цитата:
Самый нижний этаж такого бункера - это полигоны информационной пыли. Здесь пляски блогеров,...
Их основная цель - не информация, а привлечение внимания, хайп и погружение поглотителей информации в миры, где и голых королей-то подчас нет. То есть в миры псевдоинформации, которая, словно вирусы, заполняет внутреннее пространство потребителей.

"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" (с)

Цитата:
111:
Для начала, чтобы говорить о полуправде, всмотритесь в лица погибшей семьи и других, от рук оккупантов..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 18:12
#12
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Цитата:
Самый нижний этаж 




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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 18:30
#13
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Да и вот от наших авторов, журналистов и как их там, политологов, исключение наверно Ведлер, не было никакой абсолютно оценки этой братоубийственной войны.
У Веллера, она конечно же есть, как то видел его интервью с Гордоном, после харьковского бегства оккупантов, но не все, он конечно выражается по сложнее немного.
Надо бы просмотреть последние видео..
Я его раньше слушал, на каком то канале, он выступал постоянно..
Да, нормальный и хороший журналист.
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1591
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 19:11
#14
Комментарий проходит проверку.
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