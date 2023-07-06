Отправлено: - 15:55

Отвечу четко: я сам противник войн, военных авантюр, многое в истории России вспоминаю с горечью. Но перед нами - полуправда, которая опаснее и страшнее прямой лжи.

Цитата:Для начала, чтобы говорить о полуправде, всмотритесь в лица погибшей семьи и других, от рук оккупантов..Если бы ваши Соловьевы, которые находятся ступенькой выше от народа, не спровоцировали бы братоубийственную войну, эти люди и их дети сейчас жили бы, и их дети играли бы спокойно во дворе, потом закончили бы школу, родили бы уже своих детей.И потом думайте, какое зверье вы ставите на ступеньку выше народов..