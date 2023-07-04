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Артем Марусич:

Африка. Начал облетать РФ, когда это еще небыло мейнстримом.

Монгол Шуудан:

Самый тупой способ получить по жбану, приехать в Чечню для рекламы ЛГБТ. А чо, ни в Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран?

Артем Марусич:

Когда у вас есть вероятность случайно оказаться в джунглях в обществе каннибалов, вы переживаете конкретно за то, что скушают именно вас и не особо рассуждаете «А действительно ли Кука съели». Нет. Просто вы понимаете, что те люди едят людей, а вы человек, так что риски есть.

Цитата:а как это вы со своими принципами объезжать и облетать "африку" попадаете в сша после казахстана? точнее как вы вообще в сша можете жить если вы в курсе про преступления американских солдат которые пытали людей в тюрьмах абу грейб и Гуантанамо? в двойне не ясно как вы человек выступающий против агрессивных воин можете прославлять сша тут если сша открыто признались что наврали в оон чтобы вторгнутся в ирак? вот так запросто взяли и всему миру наврали что саддам хуссейн готовит ядерное оружие за что его надо подвеситьнет нет вам с такими принципами нельзя жить в такой агрессивной и преступной стране! это опасно для ментального здоровья Цитата:а россия у нас уже на одном уровне с ираком и ираном стоит по степени религиозности и мракобесию? Афганистан кстати забыли Цитата:вы белыйбелых иногда бьют если зайдете в геттогетто и этнических анклавов в сша многориски естьуезжайте пока вас не сьелиили вы там только в белых районах гуляете ?