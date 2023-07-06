Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 15:50
Михаил Веллер - один из тех, кто особенно заметен в нашем информационном пространстве. Человек с интересной биографией, с любопытной логикой, немалым кругозором, к тому же владеющий языком так же свободно, как фехтовальщик холодным оружием. Все это достойно уважения. Но, когда он авторитетно и безапелляционно, словно забивает гвозди, судит об Истории, тут уж хочется просто развести руками. Речь о его 38-минутном видеоролике «100 лет войн! - И вот мы здесь». Читать новость
Хм.. У нашего многоуважаемого автора, те, кто пропагандирует геноцид, говорят о сбрасывании ядерной бомбы на другие народы, те, кто говорит как Красовский от Симоньян, что украинских детей надо топить в реке и сжигать, "и иже с ними", эти люди находятся Ступенью выше.. Может я в чем то и не прав
Отвечу четко: я сам противник войн, военных авантюр, многое в истории России вспоминаю с горечью. Но перед нами - полуправда, которая опаснее и страшнее прямой лжи.
Для начала, чтобы говорить о полуправде, всмотритесь в лица погибшей семьи и других, от рук оккупантов..
Если бы ваши Соловьевы, которые находятся ступенькой выше от народа, не спровоцировали бы братоубийственную войну, эти люди и их дети сейчас жили бы, и их дети играли бы спокойно во дворе, потом закончили бы школу, родили бы уже своих детей. И потом думайте, какое зверье вы ставите на ступеньку выше народов..
Это ж все равно что во время игры с солидной ставкой потребовать от игроков раскрыть свои карты
Видимость смерти людей как игры.. С какими то там ставками. Да, сегодня эти люди проиграли, и у них ставка - Жизнь. Из жизнь. Их смерть только какая то полуправда Посмотрите на них, это же свои, русские люди, и вы вот так о них.. Да, они проиграли эту игру.. Соловьев, который находится ступенью выше их, конечно выиграл. Только и всего.. Война для нас, это просто игра..
Самый нижний этаж такого бункера - это полигоны информационной пыли. Здесь пляски блогеров, журналистов, медийных, публичных лиц
Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать. Ну по нашему выходит, это самый нижний этаж, и они имеют право погибнуть от рук оккупантов, которых Соловьев и иже с ними воздвигли до Героев Вселенной?
Самый нижний этаж такого бункера - это полигоны информационной пыли. Здесь пляски блогеров,... Их основная цель - не информация, а привлечение внимания, хайп и погружение поглотителей информации в миры, где и голых королей-то подчас нет. То есть в миры псевдоинформации, которая, словно вирусы, заполняет внутреннее пространство потребителей.
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" (с)
Цитата:
111: Для начала, чтобы говорить о полуправде, всмотритесь в лица погибшей семьи и других, от рук оккупантов..
Да и вот от наших авторов, журналистов и как их там, политологов, исключение наверно Ведлер, не было никакой абсолютно оценки этой братоубийственной войны. У Веллера, она конечно же есть, как то видел его интервью с Гордоном, после харьковского бегства оккупантов, но не все, он конечно выражается по сложнее немного. Надо бы просмотреть последние видео.. Я его раньше слушал, на каком то канале, он выступал постоянно.. Да, нормальный и хороший журналист.
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