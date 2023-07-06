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≡  Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47122
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 06.07.23 - 13:34
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В целях проекта финансирования библиотеки Назарбаева указана организация работы личной библиотеки, архива и музея первого президента, его роль в истории становления и развития РК, а также информационно-имиджевое продвижение его созидательно-творческих идей и инициатив.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
376
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 06.07.23 - 13:34
#1
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Прекращать финансирование это неблагоразумно он был и остантся нашим первым главой независимого Казахстана и чтобы он не сделал негативного а он после распада союза смог создать новую страну с экономическим потенциалом,предавратил этнические расприи в отличии от других государств бывшего союза,когда мы видим сегодня то кавказ или восточная европа полыхают мы должны не прекращать финансирование этих проектов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3060
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 06.07.23 - 13:36
#2
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интересно, а сколько денег выделяется на все остальные библиотеки стране? Не удивлюсь, что на все остальные, настоящие билиотеки, денег выделяется намного меньше.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9444
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 06.07.23 - 14:30
#3
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Ну вот и как тут снизить розничный налог с 4% до 3% ,когда на самое необходимое денег не хватает.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12765
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 06.07.23 - 14:51
#4
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Не вижу проблем. Это же государство не занимает у Америки баксы. А тратит свои родные тенге . Лярдом больше, лярдом меньше не кому плохого не сделаем)) своё тратим как хотим. :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
965
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 06.07.23 - 15:02
#5
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Её же вроде закрывают...

...
Или эти миллиарды - на празднование ликвидации?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6193
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 06.07.23 - 16:37
#6
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Если бы каждому гражданину страны были бонусы от недр и всего что оставила от советов, если бы люди не гнулись от кредитной кабалы, если бы те миллиарды что украдены этой семейкой были потрачены на благо страны благодарный народ назвал города и улицы, детей именем этого человека.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4351
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 06.07.23 - 16:46
#7
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Цитата:
Vit:
своё тратим как хотим


Поправочка: - не МЫ, а ОНИ тратят КАК ХОТЯТ.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
предавратил этнические расприи


Не вижу каких то его ОСОБЫХ заслуг: - то что у нас нет особых и крупных межнациональных конфликтов - это заслуга коренного населения: - наш, казахский народ издревле был толерантным и миролюбивым по отношению к другим нациям и народностям - не зря тов.Сталин сослал народы именно в Казахстан, а не в Сибирь или на Дальний Восток.
И в других республиках отношение местных аборигенов к приезжим, совсем не такое как в Казахстане - я по три месяца жил и в Прибалтике, и на Кавказе - и знаю что говорю.


Цитата:
родом из Шанхая2022:
смог создать новую страну с экономическим потенциалом


Страну он НЕ СОЗДАВАЛ, страна Казахстан как была так и есть и останется такой при любом правителе и при любом режиме власти.
Он, к сожалению, за эти ТРИДЦАТЬ лет своего БЕЗДАРНОГО правления, в отличие от своих коллег, не смог воспользоваться несметными природными богатствами данными нам Всевышним и природой, во БЛАГО страны, во благо НАРОДА, и не превратил государство Казахстан в очередного азиатского тигра, или же в арабскую сказку, а лишь обогатил узкую кучку своих родственников и приближённых.

Так что этой пресловутой библиотке, в принципе, НЕЧЕГО имиджево продвигать и нечего рассказывать о его идеях.
Самое наглядное тому подтверждение: - без войны и бомбардировок - разбитые и безлюдные сёла и посёлки в нашей области.
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