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≡ Не достигнув желаемого, они сделали вид что желали достигнутого
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47119
Не достигнув желаемого, они сделали вид что желали достигнутого
Отправлено: 06.07.23 - 09:06
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Начну по порядку: 1. После прошлогоднего пожара в Аманкарагае на деньги, собранные всей страной, высадили совместно с Архимедом сосны на месте сгоревшего леса, согласно данным фонда Кайрдымлык потрачено 430 миллионов тенге. Всё засохло - лес сам восстановится, так было задумано.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6192
Re: Не достигнув желаемого, они сделали вид что желали...
Отправлено: 06.07.23 - 09:06
#1
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Жалко сосен, ещё больше людей на которых могли бы потратить эти деньги. Я знаю многих людей которые берут новый кредит чтобы закрыть старый кредит и таких очень много надо помогать бедным людям,
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9443
Не достигнув желаемого, они сделали вид что желали достигнутого
Отправлено: 06.07.23 - 10:16
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Я знаю многих людей которые берут новый кредит чтобы закрыть старый кредит и таких очень много надо помогать бедным людям,

Я то же знаю,надо помочь им научиться жить по средствам.
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