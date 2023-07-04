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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 915 из 915«1...913914915
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 23:30
#13711
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Эх..
Пора домой наверно, что то народ не расходится..

хостинг для картинок
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 23:32
#13712
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Или ты хочешь затеять небольшую дискуссию, листов так на 5-6?

Хм..
О Слизенях?
На кой чьерт они мне нужны?
Все что я знаю о них, старейшие на планете.
Человекус, пока не доказал им свое право на существование..
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 11:52
#13713
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Цитата:
111:
Хм.. О Слизенях? На кой чьерт они мне нужны?

Как вариант. Если у тебя других нет, то и ладно!
:lol:
Цитата:
111:
Человекус, пока не доказал им свое право на существование..

Может плохие слова применял? Или ту же стратегию как на форуме?
В любом случае, не падай духом. Попытайся еще раз...
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4348
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 12:49
#13714
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Цитата:
111:
Столько вот воды плюс багажник


Это у них бизнес какой то "водяной" или для сэбэ набирают ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 13:09
#13715
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Цитата:
ACROS:
Это у них бизнес какой то "водяной" или для сэбэ набирают ??

Хотел как то спросить, да что то неудобно стало..
Ну есть поселки, типа Шеминовки, где вода привозная, хотя легче было бы на колонке в городе залиться, бесплатно же и напор хороший..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 13:09
#13716
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Или ту же стратегию как на форуме?

Со слизенями?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 17:05
#13717
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Сегодня хороший день, выиграли областной суд по шлагбаумам.
Теперь еще и городской выиграем и все..
Ставим бешбар

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 17:44
#13718
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Вот так сало готовим к засолке

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 17:45
#13719
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Так солим излишки конины

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 17:46
#13720
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Излишки свинины просто обжариваем..
Как вкусно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 17:47
#13721
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Почти как шашлык..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 18:47
#13722
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Вот этот шарик на два больших листа теста..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 19:05
#13723
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Процесс почти заканчивается..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.07.23 - 19:06
#13724
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Ну вот и все.
Сало по казахски готово..

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