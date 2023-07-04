Отправлено: - 13:09

ACROS:

Это у них бизнес какой то "водяной" или для сэбэ набирают ??

Цитата:Хотел как то спросить, да что то неудобно стало..Ну есть поселки, типа Шеминовки, где вода привозная, хотя легче было бы на колонке в городе залиться, бесплатно же и напор хороший..