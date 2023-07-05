Отправлено: - 15:25

Еще в 2014 году в «НГ» обращались торгующие с рынка «Гулазар». Они жаловались на то, что акимат сначала требовал реконструкции торговых мест, чтобы освободить часть тротуара, потом все-таки подал в суд на арендатора.