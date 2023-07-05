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≡ В неопределенном будущем времени - Почему в Костанае одни киоски убирают, а другие не трогают
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47116
В неопределенном будущем времени - Почему в Костанае одни киоски убирают, а другие не трогают
Отправлено: 05.07.23 - 15:25
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Еще в 2014 году в «НГ» обращались торгующие с рынка «Гулазар». Они жаловались на то, что акимат сначала требовал реконструкции торговых мест, чтобы освободить часть тротуара, потом все-таки подал в суд на арендатора.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1227
Re: В неопределенном будущем времени - Почему в Костанае одни...
Отправлено: 05.07.23 - 15:25
#1
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По Шевченко,конечно,яркий памятник КЗ коррупции. Такой беспредел надо ещё поискать. Как можно проезжую часть продать??? И что нельзя вернуть? Назарбая и того вернули в Астану!
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