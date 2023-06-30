Отправлено: - 13:59

abaika95:

писать изжоповым языком в современном мире когда всем плевать что ты там пишешь главное чтобы без оскорблений?

Цитата:Когда, хорошо написано и читать приятно. А если у кого -то не хватает ума смысла понять, то это не его проблемы. Даже оскорбления, выраженные этим самым языком, не каждому дано