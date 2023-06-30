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Крысиный король Казахстана
Крысиный король Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47116
Крысиный король Казахстана
Отправлено: 30.06.23 - 12:03
С марта 2019 года у нас правили одновременно новый и старый президенты. В прошлом году, старый якобы ушел на пенсию. Но вся его родня, вместе с новым президентом сплелась в единое целое, как в феномене Крысиного короля, когда крысы в норе спутываются хвостами и становятся одной командой. Крысиный король считается плохим предзнаменованием, несущим разруху и голод.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 574
Re: Крысиный король Казахстана
Отправлено: 30.06.23 - 12:03
Данный выброс опубликован в разделе "Народные новости".
Где тут новость? Модераторы тут видят информативный пост?
Где тут новость? Модераторы тут видят информативный пост?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6188
Re: Крысиный король Казахстана
Отправлено: 30.06.23 - 13:17
Давно пора Ильяса зачислить внештатным сотрудником газеты, мне очень нравится что и как пишет этот автор, темы постоянно актуальные. Последнее время я тоже стал сомневаться во втором президенте, действительно ли на самом деле он является тем, за кого себя выдает или продолжение старого. Во втором случае надо требовать более кардинальных перемен вплоть до увольнения всех чиновников до новой переаттестации
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1720
Re: Крысиный король Казахстана
Отправлено: 30.06.23 - 15:36
Цитата:
Вот цитата из правил сайта:
"Раздел «Народные новости» предназначен для сообщений пользователей о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области. При публикации пользователи выражают собственное отношение к этим событиям".
Конкретно по вашему вопросу:
Автор пишет о том, что сейчас происходит в Казахстане - о переходном периоде в системе власти. Выражает свое мнение.
Народная новость может быть откликом как на событие, которое только что произошло, так и на событие, которое происходит в течение длительного исторического периода.
vofkakst:
Где тут новость? Модераторы тут видят информативный пост?
Где тут новость? Модераторы тут видят информативный пост?
Вот цитата из правил сайта:
"Раздел «Народные новости» предназначен для сообщений пользователей о событиях в Костанае, Костанайской области, а также о событиях в Казахстане и мире, оказывающих влияние на жителей Костанайской области. При публикации пользователи выражают собственное отношение к этим событиям".
Конкретно по вашему вопросу:
Автор пишет о том, что сейчас происходит в Казахстане - о переходном периоде в системе власти. Выражает свое мнение.
Народная новость может быть откликом как на событие, которое только что произошло, так и на событие, которое происходит в течение длительного исторического периода.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1072
Re: Крысиный король Казахстана
Отправлено: 30.06.23 - 20:26
Тимур, поддерживаю! Любой должен иметь право на высказывание своей точки зрения, пусть даже в разделе новостей!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4348
Re: Крысиный король Казахстана
Отправлено: 05.07.23 - 13:24
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тоже поддерживаю: - Ильяс пишет нестандартно, почти что "эзоповским", или салтыковско-щедринским, языком: - не многие тут на сайте, могут так выразить свою мысль- актуально, с юморком и с сатирой.
сайлау курманов:
Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата:
Дантист:
Тоже поддерживаю: - Ильяс пишет нестандартно, почти что "эзоповским", или салтыковско-щедринским, языком: - не многие тут на сайте, могут так выразить свою мысль- актуально, с юморком и с сатирой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13768
Крысиный король Казахстана
Отправлено: 05.07.23 - 13:44
Цитата:
как говорит дмитрий быков изжоповым языком
зачем а главное на...начерта выкабениваться и писать изжоповым языком в современном мире когда всем плевать что ты там пишешь главное чтобы без оскорблений?
больше смахивает на натуральную графоманию
ACROS:
Тоже поддерживаю: - Ильяс пишет нестандартно, почти что "эзоповским",
Тоже поддерживаю: - Ильяс пишет нестандартно, почти что "эзоповским",
как говорит дмитрий быков изжоповым языком
зачем а главное на...начерта выкабениваться и писать изжоповым языком в современном мире когда всем плевать что ты там пишешь главное чтобы без оскорблений?
больше смахивает на натуральную графоманию
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1072
Крысиный король Казахстана
Отправлено: 05.07.23 - 13:59
Цитата:
Когда, хорошо написано и читать приятно. А если у кого -то не хватает ума смысла понять, то это не его проблемы. Даже оскорбления, выраженные этим самым языком, не каждому дано
abaika95:
писать изжоповым языком в современном мире когда всем плевать что ты там пишешь главное чтобы без оскорблений?
писать изжоповым языком в современном мире когда всем плевать что ты там пишешь главное чтобы без оскорблений?
Когда, хорошо написано и читать приятно. А если у кого -то не хватает ума смысла понять, то это не его проблемы. Даже оскорбления, выраженные этим самым языком, не каждому дано
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13768
Крысиный король Казахстана
Отправлено: 05.07.23 - 15:23
Цитата:
понимать изжопов язык и уже тмеболее кичиться тем что ты понял- такое себе достижение для нормального человека)
темболее было бы тут что понимать
Дантист:
А если у кого -то не хватает ума смысла понять, то это не его проблемы. Даже оскорбления, выраженные этим самым языком, не каждому дано
А если у кого -то не хватает ума смысла понять, то это не его проблемы. Даже оскорбления, выраженные этим самым языком, не каждому дано
понимать изжопов язык и уже тмеболее кичиться тем что ты понял- такое себе достижение для нормального человека)
темболее было бы тут что понимать
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