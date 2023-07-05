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Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на многочисленные проблемы в этом районе Костаная
Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на многочисленные проблемы в этом районе Костаная
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