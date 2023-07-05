Отправлено: - 15:11

111:

Да, городом, даже пригородом , это, что настроили там, не назовешь.. Детская площадка

Цитата:С деревьями вообще атас.Ни одного.....Такого не может быть у нас опять притащил фотки наверно из Оренбурга или Челябинска это у них такая разруха...