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≡ Еще один скелет человека нашли при ремонте труб в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47116
Еще один скелет человека нашли при ремонте труб в Костанае
Отправлено: 05.07.23 - 13:39
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Останки нашли на месте замены труб на пересечении улиц Мауленова и Дощанова, сообщает пресс-служба МВД. Вчера на этом же месте были обнаружены останки еще двух неустановленных людей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1265
Re: Еще один скелет человека нашли при ремонте труб в Костанае
Отправлено: 05.07.23 - 13:39
#1
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Цитата:
Еще один скелет человека нашли при ремонте труб в Костанае

Источник:

Может быть на том месте было старое кладбище?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
374
Еще один скелет человека нашли при ремонте труб в Костанае
Отправлено: 05.07.23 - 15:02
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


Мне очень жаль что старожил не осталось в городе

[Исправлено: Домовенок, 05.07.2023 - 15:05]
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