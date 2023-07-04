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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 20:36
Z-патриот по версии нейросети Сбера..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 773
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 21:43
Цитата:
О!
Ты и с её творчеством знаком?
Твое любимое её произведение?
111:
Тут видим прощание с писательницей
Тут видим прощание с писательницей
О!
Ты и с её творчеством знаком?
Твое любимое её произведение?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 773
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 21:44
Цитата:
Что такое нейросеть?
111:
по версии нейросети Сбера..
по версии нейросети Сбера..
Что такое нейросеть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 22:47
Тут журналисты задаются вопросом, стоит ли журналисту принимать подарки и стоит ли их ему дарить..
Думаю что стоит..
Все мы люди..
Думаю что стоит..
Все мы люди..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:05
Цитата:
очередной слив засчитан)
Ф - фуфлогон.
lavprof:подкрепи пруфами.
очередной слив засчитан)
Ф - фуфлогон.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:18
Цитата:
Он ещё ни как не может вспомнить, где он говорил про северные потоки. И все тут врут!
lavprof:
очередной слив засчитан) Ф - фуфлогон.
очередной слив засчитан) Ф - фуфлогон.
Он ещё ни как не может вспомнить, где он говорил про северные потоки. И все тут врут!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:28
Цитата:
Начинается..
Вы z-патриоты, особенно кому выгодна война, даже ссылок не можете вставить, о Северных потоках..
Газопровод в деревне, это тебе не поток..
Эл-починно:
Он ещё ни как не может вспомнить,
Он ещё ни как не может вспомнить,
Начинается..
Вы z-патриоты, особенно кому выгодна война, даже ссылок не можете вставить, о Северных потоках..
Газопровод в деревне, это тебе не поток..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:33
Цитата:
Это кто такие?Цитата:
Вот ответь, кому она выгодна. Мне точно нет. почему объяснять не буду.
111:
Вы z-патриоты
Вы z-патриоты
Это кто такие?Цитата:
111:
особенно кому выгодна война
особенно кому выгодна война
Вот ответь, кому она выгодна. Мне точно нет. почему объяснять не буду.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:35
Цитата:
Ладно ладно..
Но ты то провоцируешь постоянно, чтоб одни славяне ненавидели других..
Не объясняй, со стороны виднее, какой ты, сидишь над ними, хыхыкаешь в своей Германии.
Раньше проиграли войну, хоть сейчас выиграете..
Ога, поставляй больше оружия убить одних, и покупай больше нефти и газа, что другие убили этих..
Эл-починно:
Мне точно нет. почему объяснять не буду.
Мне точно нет. почему объяснять не буду.
Ладно ладно..
Но ты то провоцируешь постоянно, чтоб одни славяне ненавидели других..
Не объясняй, со стороны виднее, какой ты, сидишь над ними, хыхыкаешь в своей Германии.
Раньше проиграли войну, хоть сейчас выиграете..
Ога, поставляй больше оружия убить одних, и покупай больше нефти и газа, что другие убили этих..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:38
Вот этим аы z-патриоты и отличаетесь.
Никто, никто из вас абсолютно не пойдет воевать и ваши дети.
Вы заставляете делать это других.
Никто, никто из вас абсолютно не пойдет воевать и ваши дети.
Вы заставляете делать это других.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:44
Цитата:
Не, провокациями тут ты занимаешься. И ХЫхыкаешь в своём Казахстане.Цитата:
Не , Не этим тут опять ты занимаешься. Сам воевать не пойдёшь, а провоцируешь.
111:
Но ты то провоцируешь постоянно, чтоб одни славяне ненавидели других.. Не объясняй, со стороны виднее, какой ты, сидишь над ними, хыхыкаешь в своей Германии.
Но ты то провоцируешь постоянно, чтоб одни славяне ненавидели других.. Не объясняй, со стороны виднее, какой ты, сидишь над ними, хыхыкаешь в своей Германии.
Не, провокациями тут ты занимаешься. И ХЫхыкаешь в своём Казахстане.Цитата:
111:
Вот этим аы z-патриоты и отличаетесь. Никто, никто из вас абсолютно не пойдет воевать и ваши дети. Вы заставляете делать это других.
Вот этим аы z-патриоты и отличаетесь. Никто, никто из вас абсолютно не пойдет воевать и ваши дети. Вы заставляете делать это других.
Не , Не этим тут опять ты занимаешься. Сам воевать не пойдёшь, а провоцируешь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 00:09
Ну вот, официально признали..
Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризмом, а ЧВК «Вагнер» — террористической организацией!
Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризмом, а ЧВК «Вагнер» — террористической организацией!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17641
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 11:19
Цитата:
Очень много кому выгодно. Цены взлетели везде почти на всё. Даже там где к войне вообще никаким боком. Даже глобальная пандемия так не повлияла, как этот локальный конфликт. Кто-то сейчас сливки снимает, а весь мир страдает.
Эл-починно:
Вот ответь, кому она выгодна. Мне точно нет. почему объяснять не буду.
Вот ответь, кому она выгодна. Мне точно нет. почему объяснять не буду.
Очень много кому выгодно. Цены взлетели везде почти на всё. Даже там где к войне вообще никаким боком. Даже глобальная пандемия так не повлияла, как этот локальный конфликт. Кто-то сейчас сливки снимает, а весь мир страдает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 11:51
Цитата:
всё он помнит, но приходится строить из себя дурачка, дабы не отвечать, ответов то нет. Хотя всё чаще возникает мысль, что не строит, а таковым является))
Эл-починно:
не может вспомнить
не может вспомнить
всё он помнит, но приходится строить из себя дурачка, дабы не отвечать, ответов то нет. Хотя всё чаще возникает мысль, что не строит, а таковым является))
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