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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 20:36
#7306
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Z-патриот по версии нейросети Сбера..


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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
773
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 21:43
#7307
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Цитата:
111:
Тут видим прощание с писательницей

О!
Ты и с её творчеством знаком?
Твое любимое её произведение?
:-o
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
773
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 21:44
#7308
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Цитата:
111:
по версии нейросети Сбера..

Что такое нейросеть?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 22:47
#7309
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Тут журналисты задаются вопросом, стоит ли журналисту принимать подарки и стоит ли их ему дарить..





Думаю что стоит..
Все мы люди..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:05
#7310
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Цитата:
lavprof:подкрепи пруфами.

очередной слив засчитан)
Ф - фуфлогон.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:18
#7311
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Цитата:
lavprof:
очередной слив засчитан) Ф - фуфлогон.

Он ещё ни как не может вспомнить, где он говорил про северные потоки. И все тут врут! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:28
#7312
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Цитата:
Эл-починно:
Он ещё ни как не может вспомнить,

Начинается..
Вы z-патриоты, особенно кому выгодна война, даже ссылок не можете вставить, о Северных потоках..
Газопровод в деревне, это тебе не поток..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:33
#7313
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Цитата:
111:
Вы z-патриоты

Это кто такие?Цитата:
111:
особенно кому выгодна война

Вот ответь, кому она выгодна. Мне точно нет. почему объяснять не буду.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:35
#7314
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Цитата:
Эл-починно:
Мне точно нет. почему объяснять не буду.

Ладно ладно..
Но ты то провоцируешь постоянно, чтоб одни славяне ненавидели других..
Не объясняй, со стороны виднее, какой ты, сидишь над ними, хыхыкаешь в своей Германии.
Раньше проиграли войну, хоть сейчас выиграете..
Ога, поставляй больше оружия убить одних, и покупай больше нефти и газа, что другие убили этих..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:38
#7315
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Вот этим аы z-патриоты и отличаетесь.
Никто, никто из вас абсолютно не пойдет воевать и ваши дети.
Вы заставляете делать это других.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 23:44
#7316
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Цитата:
111:
Но ты то провоцируешь постоянно, чтоб одни славяне ненавидели других.. Не объясняй, со стороны виднее, какой ты, сидишь над ними, хыхыкаешь в своей Германии.

Не, провокациями тут ты занимаешься. И ХЫхыкаешь в своём Казахстане.Цитата:
111:
Вот этим аы z-патриоты и отличаетесь. Никто, никто из вас абсолютно не пойдет воевать и ваши дети. Вы заставляете делать это других.

Не , Не этим тут опять ты занимаешься. Сам воевать не пойдёшь, а провоцируешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 00:09
#7317
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Ну вот, официально признали..



Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала российскую федерацию государством спонсором-терроризмом, а ЧВК «Вагнер» — террористической организацией!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17641
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 11:19
#7318
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Цитата:
Эл-починно:
Вот ответь, кому она выгодна. Мне точно нет. почему объяснять не буду.

Очень много кому выгодно. Цены взлетели везде почти на всё. Даже там где к войне вообще никаким боком. Даже глобальная пандемия так не повлияла, как этот локальный конфликт. Кто-то сейчас сливки снимает, а весь мир страдает.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 11:51
#7319
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Цитата:
Эл-починно:
не может вспомнить

всё он помнит, но приходится строить из себя дурачка, дабы не отвечать, ответов то нет. Хотя всё чаще возникает мысль, что не строит, а таковым является))
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