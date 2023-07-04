Отправлено: - 11:46

У Елены Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдаются. Елена несколько раз теряла сознание.

111:

Думаю ли я как и они, что ж..па президента это не всё государство? Да.

Самый тупой способ получить по жбану, приехать в Чечню для рекламы ЛГБТ.А чо, ни в Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран?Цитата:Чудесное исцеление:(С 2.00)Цитата:Ваше жизненное крЭдо!?