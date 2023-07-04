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Премия «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия» в номинации «Расследование» за статью «Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» (2017)[22].

«Новая газета» получила премию свободы имени Андрея Сахарова за расследования о пытках представителей ЛГБТ в Чечне, проведённые Милашиной (2017)[23].

Три премии «Редколлегия»: май 2017 (совместно с Ириной Гордиенко и Еленой Костюченко) — «за серию публикаций о преследовании и убийстве геев в Чечне»[24]; март 2020 — за статью «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей»; января 2022 — за статью «Враг номер один». Ещё 20 работ Милашиной номинировались на эту премию в разные годы[25].

Премия американской организации «Freedom House» (2018) (совместно с сооснователем «Российской ЛГБТ-сети» Игорем Кочетковым) за работу на благо людей, пострадавших в ходе преследования ЛГБТ в Чечне[26].

Премия «Репортёров без границ» за свободу прессы в номинации «За отвагу» (2020)[27].



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Чтож наверное что-то поменялось в казахстанах, которые как я вижу народ искренне переживает за пострадавшую или даже поддерживают её творчество и деятельность.Один перечень наград впечатляет:Цитата:Цитата:То есть ты поклонник её творчества?Какая из статей тебе понравилась больше всего?