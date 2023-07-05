Отправлено: - 12:01

111:

Просто дома в степи..

Цитата:Вообще не надо было трогать Кунай - был в Костанайском районе, там бы и оставался. Тем более строить микрорайон. Только город и коммуникации бестолково растянули. Хотели новый большой микрорайон - надо было в Затобольске, Заречном, Мичурино выкупать землю и строить. Переехал реку по мосту и ты в центре города. Дачные кооперативы можно было застроить, Дружба далеко, но тоже ещё куда ни шло. Но Кунай, до которого даже без заторов 30 минут из центра на машине ехать. Мда. Даже Киевский и Узкая Колея ближе.