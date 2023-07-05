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≡ Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на многочисленные проблемы в этом районе Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47113
Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на многочисленные проблемы в этом районе Костаная
Отправлено: 05.07.23 - 11:26
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Жители микрорайона Кунай продолжают ругаться с городскими властями. Одни никак не могут дождаться заветных квартир в новостройках, другие сетуют на уже готовое жилье. Свои вопросы они адресовали заместителю акима Костаная Руслану КАТПАЕВУ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Re: Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на...
Отправлено: 05.07.23 - 11:26
#1
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Да, городом, даже пригородом , это, что настроили там, не назовешь..
Детская площадка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на многочисленные проблемы в этом районе Костаная
Отправлено: 05.07.23 - 11:29
#2
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Просто дома в степи..
По моему даже в деревне лучше, там хоть подворье есть

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Re: Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на...
Отправлено: 05.07.23 - 11:34
#3
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С деревьями вообще атас.
Ни одного

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27573
Re: Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на...
Отправлено: 05.07.23 - 11:36
#4
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Зато они привязаны.
Это как больного стоя привязать и не давать воды, стоит же, значит здоров..

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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1312
Re: Не микрорайон, а деревня. Жители Куная жалуются на...
Отправлено: 05.07.23 - 12:01
#5
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Цитата:
111:
Просто дома в степи..


Вообще не надо было трогать Кунай - был в Костанайском районе, там бы и оставался. Тем более строить микрорайон. Только город и коммуникации бестолково растянули. Хотели новый большой микрорайон - надо было в Затобольске, Заречном, Мичурино выкупать землю и строить. Переехал реку по мосту и ты в центре города. Дачные кооперативы можно было застроить, Дружба далеко, но тоже ещё куда ни шло. Но Кунай, до которого даже без заторов 30 минут из центра на машине ехать. Мда. Даже Киевский и Узкая Колея ближе.
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