В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 14:47
Их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Как сообщили в «Команде против пыток», Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику. Читать новость
Владимир Путин начал совещание с правительством с «оперативных вопросов». Такими он посчитал не нападение на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне, а пробку у Крымского моста, вызванную тотальным досмотром всех проезжающих по нему машин.При этом сейчас время ожидания в пробке составляет 2 часа, за последние дни она сильно уменьшилась.Также Путин предложил обсудить капремонты в школах.
Зарема Мусаева написала записку со словами поддержки избитым адвокату Александру Немову и журналистке Елене Милашиной.Они ехали на суд к Мусаевой, получившей сегодня 5,5 года колонии.Тем временем «Мемориал» обвинил в нападении власти Чечни и России в целом.
Чтож наверное что-то поменялось в казахстанах, которые как я вижу народ искренне переживает за пострадавшую или даже поддерживают её творчество и деятельность. Один перечень наград впечатляет:
Цитата:
Премия «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия» в номинации «Расследование» за статью «Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» (2017)[22]. «Новая газета» получила премию свободы имени Андрея Сахарова за расследования о пытках представителей ЛГБТ в Чечне, проведённые Милашиной (2017)[23]. Три премии «Редколлегия»: май 2017 (совместно с Ириной Гордиенко и Еленой Костюченко) — «за серию публикаций о преследовании и убийстве геев в Чечне»[24]; март 2020 — за статью «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей»; января 2022 — за статью «Враг номер один». Ещё 20 работ Милашиной номинировались на эту премию в разные годы[25]. Премия американской организации «Freedom House» (2018) (совместно с сооснователем «Российской ЛГБТ-сети» Игорем Кочетковым) за работу на благо людей, пострадавших в ходе преследования ЛГБТ в Чечне[26]. Премия «Репортёров без границ» за свободу прессы в номинации «За отвагу» (2020)[27].
Цитата:
111:
То есть ты поклонник её творчества? Какая из статей тебе понравилась больше всего?
Хм.. Поклонник ли я тех, кто не лижет зад властям, подавляющее население страны у которых сидит без унитазов, горячей воды и стиральных машинок.... Скорее да.. Нравится ли мне их не люзоблюдческая позиция и покорность к жуликам и ворам? Скорее да. Думаю ли я как и они, что ж..па президента это не всё государство? Да. Отсюда да, вывод, я поклонник таких смелых и отважных людей. Ты прав. И мне нравится из позиция.
"Новая газета" и прочие издания теперь у нас в почёте? Этих всех ЕВРЕЕВ ,которых борятся за мир во всём мире ,главное кто больше заплатит.. Я просто вспоминаю случай 30 летней давности- тогда мы жили в 5 мкрн. в девятиэтажке.. Спускаюсь, лифт не работал, старый казах в подъезде справляет нужду. Я форме- Зачем? Вы здесь зажирели ,наши земли и прочее.. Спросил за детей и внуков-молчит.. Иди с Богом! Ну и что , мир упал? Просто неприятно ,когда эти пи...ы пытаются НАС разобщить. Люди, будьте благоразумнее, живите в мире и не поддавайтесь политическим проституткам.
Добринцофф: Вы переживали что самолёт с вашей персоной принудительно посадят в России,по аналогии с Протасевичем?
Нет. Так как там силовики беспричинно стали насиловать, калечить и убивать случайных людей в огромном кол-ве не стесняясь даже камер видеонаблюдения - мне просто не захотелось в случае посадки на этой территории пересекаться с погран службой ФСБ, дабы не стать тем самым случайным человеком.
Цитата:
maxsaf: Как научить птиц облетать стороной мой трактор?
Добринцофф: Вы переживали что самолёт с вашей персоной принудительно посадят в России,по аналогии с Протасевичем?
Когда у вас есть вероятность случайно оказаться в джунглях в обществе каннибалов, вы переживаете конкретно за то, что скушают именно вас и не особо рассуждаете «А действительно ли Кука съели». Нет. Просто вы понимаете, что те люди едят людей, а вы человек, так что риски есть.
аналогия так себе) ну и на манию величия смахивает осознание своей ценности))
Цитата:
maxsaf: Ну почему лекари с ног до головы обливают людей зелёнкой?
для красоты картинки.
Цитата:
Нападение на журналистку Милашину в Чеченской Республике – это преступление, которое должно быть расследовано, а виновные должны понести наказание. Однако та шумиха, которую подняли вокруг инцидента представители так называемой либеральной интеллигенции, вызывает отвращение. В России, к сожалению, каждый день сотни людей подвергаются различным нападениям, в Европе и США откровенно травят российских журналистов, не давая возможности им работать – ни то ни другое либералов не волнует, их «журналистская солидарность» включается ровно в тот момент, когда опасность начинает грозить кому-то из их цеха, причем только в случае людей «правильных взглядов», или, как раньше говорили в интернете, «людей с хорошими лицами».
Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать