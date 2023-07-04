Отправлено: - 23:44

111:

Но ты то провоцируешь постоянно, чтоб одни славяне ненавидели других.. Не объясняй, со стороны виднее, какой ты, сидишь над ними, хыхыкаешь в своей Германии.

111:

Вот этим аы z-патриоты и отличаетесь. Никто, никто из вас абсолютно не пойдет воевать и ваши дети. Вы заставляете делать это других.

Цитата:Не, провокациями тут ты занимаешься. И ХЫхыкаешь в своём Казахстане.Цитата:Не , Не этим тут опять ты занимаешься. Сам воевать не пойдёшь, а провоцируешь.