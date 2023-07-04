В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 14:47
Их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Как сообщили в «Команде против пыток», Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику. Читать новость
Владимир Путин начал совещание с правительством с «оперативных вопросов». Такими он посчитал не нападение на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне, а пробку у Крымского моста, вызванную тотальным досмотром всех проезжающих по нему машин.При этом сейчас время ожидания в пробке составляет 2 часа, за последние дни она сильно уменьшилась.Также Путин предложил обсудить капремонты в школах.
Зарема Мусаева написала записку со словами поддержки избитым адвокату Александру Немову и журналистке Елене Милашиной.Они ехали на суд к Мусаевой, получившей сегодня 5,5 года колонии.Тем временем «Мемориал» обвинил в нападении власти Чечни и России в целом.
Чтож наверное что-то поменялось в казахстанах, которые как я вижу народ искренне переживает за пострадавшую или даже поддерживают её творчество и деятельность. Один перечень наград впечатляет:
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Премия «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия» в номинации «Расследование» за статью «Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» (2017)[22]. «Новая газета» получила премию свободы имени Андрея Сахарова за расследования о пытках представителей ЛГБТ в Чечне, проведённые Милашиной (2017)[23]. Три премии «Редколлегия»: май 2017 (совместно с Ириной Гордиенко и Еленой Костюченко) — «за серию публикаций о преследовании и убийстве геев в Чечне»[24]; март 2020 — за статью «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей»; января 2022 — за статью «Враг номер один». Ещё 20 работ Милашиной номинировались на эту премию в разные годы[25]. Премия американской организации «Freedom House» (2018) (совместно с сооснователем «Российской ЛГБТ-сети» Игорем Кочетковым) за работу на благо людей, пострадавших в ходе преследования ЛГБТ в Чечне[26]. Премия «Репортёров без границ» за свободу прессы в номинации «За отвагу» (2020)[27].
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То есть ты поклонник её творчества? Какая из статей тебе понравилась больше всего?
Хм.. Поклонник ли я тех, кто не лижет зад властям, подавляющее население страны у которых сидит без унитазов, горячей воды и стиральных машинок.... Скорее да.. Нравится ли мне их не люзоблюдческая позиция и покорность к жуликам и ворам? Скорее да. Думаю ли я как и они, что ж..па президента это не всё государство? Да. Отсюда да, вывод, я поклонник таких смелых и отважных людей. Ты прав. И мне нравится из позиция.
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