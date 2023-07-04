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≡ В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47112
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 14:47
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Их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Как сообщили в «Команде против пыток», Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27569
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 20:37
#15
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Владимир Путин начал совещание с правительством с «оперативных вопросов». Такими он посчитал не нападение на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне, а пробку у Крымского моста, вызванную тотальным досмотром всех проезжающих по нему машин.При этом сейчас время ожидания в пробке составляет 2 часа, за последние дни она сильно уменьшилась.Также Путин предложил обсудить капремонты в школах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27569
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 20:38
#16
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Зарема Мусаева написала записку со словами поддержки избитым адвокату Александру Немову и журналистке Елене Милашиной.Они ехали на суд к Мусаевой, получившей сегодня 5,5 года колонии.Тем временем «Мемориал» обвинил в нападении власти Чечни и России в целом.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
771
Re: В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и...
Отправлено: 04.07.23 - 21:41
#17
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Чтож наверное что-то поменялось в казахстанах, которые как я вижу народ искренне переживает за пострадавшую или даже поддерживают её творчество и деятельность.
Один перечень наград впечатляет:

Цитата:
Премия «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия» в номинации «Расследование» за статью «Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» (2017)[22].
«Новая газета» получила премию свободы имени Андрея Сахарова за расследования о пытках представителей ЛГБТ в Чечне, проведённые Милашиной (2017)[23].
Три премии «Редколлегия»: май 2017 (совместно с Ириной Гордиенко и Еленой Костюченко) — «за серию публикаций о преследовании и убийстве геев в Чечне»[24]; март 2020 — за статью «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей»; января 2022 — за статью «Враг номер один». Ещё 20 работ Милашиной номинировались на эту премию в разные годы[25].
Премия американской организации «Freedom House» (2018) (совместно с сооснователем «Российской ЛГБТ-сети» Игорем Кочетковым) за работу на благо людей, пострадавших в ходе преследования ЛГБТ в Чечне[26].
Премия «Репортёров без границ» за свободу прессы в номинации «За отвагу» (2020)[27].

Цитата:
111:

То есть ты поклонник её творчества?
Какая из статей тебе понравилась больше всего?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27569
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 23:44
#18
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Цитата:
Монгол Шуудан:
есть ты поклонник её творчества?

Хм..
Поклонник ли я тех, кто не лижет зад властям, подавляющее население страны у которых сидит без унитазов, горячей воды и стиральных машинок....
Скорее да..
Нравится ли мне их не люзоблюдческая позиция и покорность к жуликам и ворам?
Скорее да.
Думаю ли я как и они, что ж..па президента это не всё государство?
Да.
Отсюда да, вывод, я поклонник таких смелых и отважных людей.
Ты прав.
И мне нравится из позиция.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
371
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 05.07.23 - 00:27
#19
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27569
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 05.07.23 - 02:31
#20
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Не пойму Венедиктова, вроде бы агент Кремля, и тут и нашим и вашим..

pic upload

Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов прилетели в Беслан, чтобы сопроводить Елену Милашину и Александра Немова в Москву. на чартерном рейсеФото: Алексей Венедиктов
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