Отправлено: - 21:48

На дне ямы вместе с рабочими находился мужчина в рубашке, на руках у него были синие медицинские перчатки.

Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого магазина в Костанае





Цитата:Неплохое начало для детективного романа!Цитата:Батыр?