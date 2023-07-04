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≡ Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого магазина в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47112
Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого магазина в Костанае
Отправлено: 04.07.23 - 17:54
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Ближе к дому № 1 по ул. Мауленова вырыты ямы, рядом с рабочей техникой стоял полицейский автомобиль. На дне ямы вместе с рабочими находился мужчина в рубашке, но на руках у него были синие медицинские перчатки.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
574
Re: Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого...
Отправлено: 04.07.23 - 17:54
#1
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Как бы статья, но как бы и нет.
Как бы информация, но и нет.
Вроде инфоповод, но увы...
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
771
Re: Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого...
Отправлено: 04.07.23 - 21:48
#2
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Цитата:
На дне ямы вместе с рабочими находился мужчина в рубашке, на руках у него были синие медицинские перчатки.

Неплохое начало для детективного романа!
:-o
Цитата:
Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого магазина в Костанае


Батыр?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
371
Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого магазина в Костанае
Отправлено: 04.07.23 - 23:36
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27568
Re: Череп нашли при замене трубопровода в районе Кривого...
Отправлено: 04.07.23 - 23:47
#4
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В 90х наверно братки закапывали в колодцы..
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