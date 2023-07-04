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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 14:37
Ладно, слизени слизенями, кому что, а z-патриотам они видимо нужны, такие вот боевые Слизени в ответ на украинских боевых комаров, а кушать хочется всегда..
Пирожки..
Пирожки..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 14:43
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1259
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 15:18
Цитата:
о, всё, можно спокойно передвигаться по парку, без песка?)
111:
Бассейн
Бассейн
о, всё, можно спокойно передвигаться по парку, без песка?)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:12
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:13
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:14
Всюду джыпы, набирающие воду..
Причем мы 10 берем, они по 150 бутылок, встречаемся одинаково.
Кому они там набирают воду..
Причем мы 10 берем, они по 150 бутылок, встречаемся одинаково.
Кому они там набирают воду..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:15
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:19
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 771
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:24
Цитата:
Преклоняюсь пред вашими талантами. Не удивлён, но поражён.
Графиня изменившимся лицомбежит пруду
офелия за нею...
Цитата:
Перечитай ещё раз мой коммент. Можешь выучить наизусть.
Найдешь там:
А вопрос
Б вопрос адресованный тебе, с меня -грущевый!
Тимур Гафуров:
Модератор решил, что комментарии грубые и оскорбительные. В первом случае я с ним согласился, во втором - нет. Восстановил коммент.
Модератор решил, что комментарии грубые и оскорбительные. В первом случае я с ним согласился, во втором - нет. Восстановил коммент.
Преклоняюсь пред вашими талантами. Не удивлён, но поражён.
Графиня изменившимся лицомбежит пруду
офелия за нею...
Цитата:
111:
Ну как то ты сперва сказал про Слизень, я тебе ответил.
Ну как то ты сперва сказал про Слизень, я тебе ответил.
Перечитай ещё раз мой коммент. Можешь выучить наизусть.
Найдешь там:
А вопрос
Б вопрос адресованный тебе, с меня -грущевый!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 22:54
Цитата:
Че там читать о слизенях, и так все понятно..
Монгол Шуудан:
Перечитай
Перечитай
Че там читать о слизенях, и так все понятно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 22:55
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 771
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 23:08
Цитата:
Тогда объяснись, что там разжевывать?
Цитата:
Кстати давай обозначь дислокацию. Ты это, у тебя монолог?
Или у нас с тобой диалог?
Или ты хочешь затеять небольшую дискуссию, листов так на 5-6?
111:
Че там читать о слизенях, и так все понятно..
Че там читать о слизенях, и так все понятно..
Тогда объяснись, что там разжевывать?
Цитата:
111:
разжевывать по полочкам и класть в ротик.
разжевывать по полочкам и класть в ротик.
Кстати давай обозначь дислокацию. Ты это, у тебя монолог?
Или у нас с тобой диалог?
Или ты хочешь затеять небольшую дискуссию, листов так на 5-6?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 771
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 23:16
Хочу также, извинится перед тобой.
Мне тут, товарищи, объяснили, что я тебя оскорбил и унизил.
Клянусь, не хотел!
Только константировал факт.
Но как представлю, что ты плачешь где-то в уголке, мне тебя становится жалко!
Прости, как говорится!
Кто прошлое помянет!
Мне тут, товарищи, объяснили, что я тебя оскорбил и унизил.
Клянусь, не хотел!
Только константировал факт.
Но как представлю, что ты плачешь где-то в уголке, мне тебя становится жалко!
Прости, как говорится!
Кто прошлое помянет!
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