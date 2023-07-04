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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 14:37
#13696
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Ладно, слизени слизенями, кому что, а z-патриотам они видимо нужны, такие вот боевые Слизени в ответ на украинских боевых комаров, а кушать хочется всегда..

Пирожки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 14:43
#13697
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С яйками сделали, а теперь с картошкой..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1258
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 15:18
#13698
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Цитата:
111:
Бассейн

о, всё, можно спокойно передвигаться по парку, без песка?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:12
#13699
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Сегодня гоняли опять за водой..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:13
#13700
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Еще что то

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:14
#13701
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Всюду джыпы, набирающие воду..
Причем мы 10 берем, они по 150 бутылок, встречаемся одинаково.
Кому они там набирают воду..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:15
#13702
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Еще один



Мицубиси Пажеро лонг потом заехал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:16
#13703
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Столько вот воды плюс багажник в жыпе..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:17
#13704
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Ну и среди этого всего довольные люди делают шашлыки , пьют ящиками пиво и кураются

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27557
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:19
#13705
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Сегодня ждали час, это немного, наконец то наша очередь.

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Монгол Шуудан
* Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
768
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.07.23 - 21:24
#13706
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Модератор решил, что комментарии грубые и оскорбительные. В первом случае я с ним согласился, во втором - нет. Восстановил коммент.

Преклоняюсь пред вашими талантами. Не удивлён, но поражён.
Графиня изменившимся лицомбежит пруду
офелия за нею...
:lol:
Цитата:
111:
Ну как то ты сперва сказал про Слизень, я тебе ответил.

Перечитай ещё раз мой коммент. Можешь выучить наизусть.
Найдешь там:
А вопрос
Б вопрос адресованный тебе, с меня -грущевый!

:lol:
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