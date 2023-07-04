Отправлено: - 21:24

Тимур Гафуров:

Модератор решил, что комментарии грубые и оскорбительные. В первом случае я с ним согласился, во втором - нет. Восстановил коммент.

111:

Ну как то ты сперва сказал про Слизень, я тебе ответил.

Цитата:Преклоняюсь пред вашими талантами. Не удивлён, но поражён.Графиня изменившимся лицомбежит прудуофелия за нею...Цитата:Перечитай ещё раз мой коммент. Можешь выучить наизусть.Найдешь там:А вопросБ вопрос адресованный тебе, с меня -грущевый!