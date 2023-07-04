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≡ Кто возместит - ОСИ или соседка? На процессе о выплате 500 000 тенге за затопление квартиры прошли прения в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47112
Кто возместит - ОСИ или соседка? На процессе о выплате 500 000 тенге за затопление квартиры прошли прения в суде Костаная
Отправлено: 04.07.23 - 18:32
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- Вот, посмотри! Резьбы нет, все болтается! Потрогай! - показывает сантехнику Аманжол Ахметов. И поясняет, обращаясь к Булату Изенову. - А это все, начиная отсюда, частная собственность, ты должен за свой счет делать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1264
Re: Кто возместит - ОСИ или соседка? На процессе о выплате 500...
Отправлено: 04.07.23 - 18:32
#1
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Цитата:
- Вот, посмотри! Резьбы нет, все болтается! Потрогай! - показывает сантехнику Ахметов. И поясняет, обращаясь к Булату Изенову (сын ответчицы - "НГ"). - А это все, начиная отсюда, частная собственность, ты должен за свой счет делать и никакое ОСИ тебе не обязано делать

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За всё до вводного крана несёт ответственность ОСИ!Не надо наводить тень на плетень!
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