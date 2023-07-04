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Кто возместит - ОСИ или соседка? На процессе о выплате 500 000 тенге за затопление квартиры прошли прения в суде Костаная
Кто возместит - ОСИ или соседка? На процессе о выплате 500 000 тенге за затопление квартиры прошли прения в суде Костаная
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