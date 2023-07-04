- Вот, посмотри! Резьбы нет, все болтается! Потрогай! - показывает сантехнику Ахметов. И поясняет, обращаясь к Булату Изенову (сын ответчицы - "НГ"). - А это все, начиная отсюда, частная собственность, ты должен за свой счет делать и никакое ОСИ тебе не обязано делатьИсточник: