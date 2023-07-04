Re: В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и...

Отправлено: - 15:50

сейчас обстогируясь от этого злодеяния

сразу обозначу-пытки это преступление (если они доказаны)

избивать журналистов и адвокатов это преступление

виновные должны быть наказаны



журналистка эта если честно вызывает двойственное впечатление

в российских пабликах сейчас рассылают ее расследование про бесланский теракт

где жирным выводом выходит то что все вокруг сработали плохо и фсб и осетинские спецслужбы и группа альфа а басаев у нее такой адекватный все разложил по полочкам с разъяснением почему чеченцы вошли в беслан и почему устроили кровавую баню убивая детей

ей кстати до сих не могут простить публикацию открытого письма басаева с разъяснением поэтому кадыров отдал ее сейчас именно в беслан что как бы намекает

свобода слова? может быть

но мне кажется журналисты в россии периода конца 90ых и начало нулевых немного путали свободу слова с работой против своей страны и главное народа

матерям убитых первоклашек наверно очень трогательно было читать письмо чеченского боевика в московской газете они наверно в это время думали какие молодцы журналисты! всем сторонам инцидента дают высказаться



все всегда приводят в пример свободу слова в сша

вот там то!!! огого!!!

что то я не помню чтобы после теракта 11 сентября американские газеты начали бы публиковать письма усамы бен ладена в контексте "мы сами виноваты что довели этих благородных людей"

внутренняя цензура не позволила бы



и да кто реально верит что сша это град на холме и там живут самые свободные и добрые люди

гляньте малоизвестный (почему то в сша все фильмы с критикой властей проходят тихо) голливудский фильм "убить гонца" основанный на документальной книге о том как американский журналист-расследователь раскрыл тайную сеть ЦРУ по лоббизму продажи кокаина в стране из которых вырученные средства шли на финансирование вооружённой оппозиции в Никарагуа (безотходное производство)

журналист этот как ни странно после расследования срочно покончил с собой причем удивительным способом прям как наш сарсенбаев двумя выстрелами в голову))



тоесть казахстан в тот момент почти приблизился по свободе слова к Америке)