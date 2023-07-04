В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 14:47
Их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Как сообщили в «Команде против пыток», Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику. Читать новость
⚡️В Чечне избили журналистку "Новой Газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова.Просто посмотрите, что сделали с женщиной гордые, смелые, отважные "мужчины".Те самые, которые обделались с перепугу, когда их послали в Ростов против "Вагнера".Обделались настолько, что так и не смогли до Ростова доехать.Зато сегодня проявили "геройство" в полной мере.И знайте: скоро они будут делать то же самое в любом российском городе с любым мирным человеком, который им не понравится.Ватное болото
Свобода слова в России, как ее видят z-пропагандисты..
❗️ Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за насилие в отношении силовика — обвинение считает, что женщина оцарапала лицо следователя, который проводил ее допрос. Также ей вменили мошенничество.Фото: КПП
111: Свобода слова в России, как ее видят z-пропагандисты..
ну про свободу слова вообще молчать следует, и не только в России, но каким боком тут z-пропагандисты? Реально везде приплетаешь. В твоей любимой Украине жесткий ценз СМИ, да и в США все не так радужно (точнее "радужно", но не в том смысле )
Как каким? А кто пропагандирует насилие, геноцид к другим народам, ненависть и озлобленность уже 8 лет, даже 9? Ну-ка навскидку, начиная с мужа Симониан, ее самой, Соловьева, Мардана, Володина, Гурулева и там многих и многих других, заканчивая нашими z-патриотами на форуме НГ, весело повторяющих слово в слово своих старших собратьев и вбивая их в сознание тех 15ти летних, которым уже по 23-24 и которые вот так вот пытают людей, уже будучи работая на z-патриотов, которые работают на государство, которое расплодило этих z-патриотов для какого то животного удовлетворения своей ненависти?
сейчас обстогируясь от этого злодеяния сразу обозначу-пытки это преступление (если они доказаны) избивать журналистов и адвокатов это преступление виновные должны быть наказаны
журналистка эта если честно вызывает двойственное впечатление в российских пабликах сейчас рассылают ее расследование про бесланский теракт где жирным выводом выходит то что все вокруг сработали плохо и фсб и осетинские спецслужбы и группа альфа а басаев у нее такой адекватный все разложил по полочкам с разъяснением почему чеченцы вошли в беслан и почему устроили кровавую баню убивая детей ей кстати до сих не могут простить публикацию открытого письма басаева с разъяснением поэтому кадыров отдал ее сейчас именно в беслан что как бы намекает свобода слова? может быть но мне кажется журналисты в россии периода конца 90ых и начало нулевых немного путали свободу слова с работой против своей страны и главное народа матерям убитых первоклашек наверно очень трогательно было читать письмо чеченского боевика в московской газете они наверно в это время думали какие молодцы журналисты! всем сторонам инцидента дают высказаться
все всегда приводят в пример свободу слова в сша вот там то!!! огого!!! что то я не помню чтобы после теракта 11 сентября американские газеты начали бы публиковать письма усамы бен ладена в контексте "мы сами виноваты что довели этих благородных людей" внутренняя цензура не позволила бы
и да кто реально верит что сша это град на холме и там живут самые свободные и добрые люди гляньте малоизвестный (почему то в сша все фильмы с критикой властей проходят тихо) голливудский фильм "убить гонца" основанный на документальной книге о том как американский журналист-расследователь раскрыл тайную сеть ЦРУ по лоббизму продажи кокаина в стране из которых вырученные средства шли на финансирование вооружённой оппозиции в Никарагуа (безотходное производство) журналист этот как ни странно после расследования срочно покончил с собой причем удивительным способом прям как наш сарсенбаев двумя выстрелами в голову))
тоесть казахстан в тот момент почти приблизился по свободе слова к Америке)
lavprof: что, в униан и всех тех говнопабликах, что
Значит не будет.. Значит нет такого, о чем ты говоришь.. Ну вот и стоило доказать.. А то там тоже такое и тд.. Насчет z-пропагандистов уже перечислил. Кто не любит власть и не лижет кое кому одно место, тот против России, а таких нужно уничтожать.. Тебе впрочем это бесполезно. Не можешь дать элементарной ссылки к своим словам, о чем уж говорить..
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