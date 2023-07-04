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≡ Кто сильнее на руках? Чемпионат области по армрестлингу прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47110
Кто сильнее на руках? Чемпионат области по армрестлингу прошел в Костанае
Отправлено: 04.07.23 - 15:25
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В соревнованиях, которые провели в ДЮСШ № 1, приняли участие 79 спортсменов. А перед началом турнира прошли выборы старшего тренера Костанайской области по армрестлингу.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1257
Кто сильнее на руках? Чемпионат области по армрестлингу прошел в Костанае
Отправлено: 04.07.23 - 15:25
#1
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о, Сергей Васильевич смену себе приготовил) и Сергей Николаевич на снимок попал) как много знакомых лиц, и даже спин)
спортсменам уважение!) Армспорт в мире развивается, может и наши рукоборцы станут широко известны на международной арене)

Спасибо за репортаж!

[Исправлено: lavprof, 04.07.2023 - 15:26]
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