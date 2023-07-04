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"Я гарантирую". Глава Минсельхоза опроверг информацию о поражённых саранчой десятках тысяч гектаров
"Я гарантирую". Глава Минсельхоза опроверг информацию о поражённых саранчой десятках тысяч гектаров
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