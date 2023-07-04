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≡ "Я гарантирую". Глава Минсельхоза опроверг информацию о поражённых саранчой десятках тысяч гектаров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47110
"Я гарантирую". Глава Минсельхоза опроверг информацию о поражённых саранчой десятках тысяч гектаров
Отправлено: 04.07.23 - 14:27
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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев опроверг информацию о том, что саранча поразила десятки тысяч гектаров в Костанайской области. В Костанайской области пострадало только 500 га, заверил министр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27546
Re: "Я гарантирую". Глава Минсельхоза опроверг...
Отправлено: 04.07.23 - 14:27
#1
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Без доказательств, без ничего, просто снизил с десятков тысяч до 500 и все..
Слову чиновнику можно доверять слепо, как дитя доверяет матери?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3058
Re: "Я гарантирую". Глава Минсельхоза опроверг...
Отправлено: 04.07.23 - 15:20
#2
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Помнится лет эдак 25 назад было массовое нашествие саранчи. И тогдашний министр тоже гворил, что всё под контролем, пока полчища саранчи столицу не накрыли.
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