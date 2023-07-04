Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:55
О как ужик то закрутился, Турецкий поток был просто упомянут, для оазвлечения. Основной вопрос был -
Цитата:
Цитата:
Эл-починно:
Перечисли все газопроводные потоки, которые проведены в Европу, пусть может и Турцию. Теперь назови, какие именно были взорваны? Хватит морочить тут голову.
Перечисли все газопроводные потоки, которые проведены в Европу, пусть может и Турцию. Теперь назови, какие именно были взорваны? Хватит морочить тут голову.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:57
Цитата:
Выкручиваешься и причём не очень удачно тут только ты
111:
Вот сижу, пью грушевый и смеюсь, как двое лузеров будут выкручиваться .
Вот сижу, пью грушевый и смеюсь, как двое лузеров будут выкручиваться .
Выкручиваешься и причём не очень удачно тут только ты
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:00
Конкретных ссылок нет, нет вообще ничего.
Где про Северный поток Шредера?
Может я пьян тогда был и не помню?
Так пусть бы привели ссылку, где я про Северный говорил..
Где про Северный поток Шредера?
Может я пьян тогда был и не помню?
Так пусть бы привели ссылку, где я про Северный говорил..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:01
Цитата:
Так прямых ссылок не будет?
Опять, клевета..
Эх вы, z-патриоты, все одинаковы..
Эл-починно:
Выкручиваешься
Выкручиваешься
Так прямых ссылок не будет?
Опять, клевета..
Эх вы, z-патриоты, все одинаковы..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:02
Цитата:
Где.
О том, о чем не писал?
У тебя даже ссылки нет на Северный поток!
Эх ты..
Это клевета..
Эл-починно:
Что слабо признать, что соврал?
Что слабо признать, что соврал?
Где.
О том, о чем не писал?
У тебя даже ссылки нет на Северный поток!
Эх ты..
Это клевета..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:03
Цитата:
А причём тут Шрёдер вообще?Цитата:
Как и всегда впрочем. Цитата:
А какие потоки в Европу ведут - перечисли. И которые из них были взорваны. Речь шла именно про взорванные. Элементарно Ватсон.
111:
Конкретных ссылок нет, нет вообще ничего. Где про Северный поток Шредера?
Конкретных ссылок нет, нет вообще ничего. Где про Северный поток Шредера?
А причём тут Шрёдер вообще?Цитата:
111:
Может я пьян тогда был и не помню?
Может я пьян тогда был и не помню?
Как и всегда впрочем. Цитата:
111:
Так пусть бы привели ссылку, где я про Северный говорил..
Так пусть бы привели ссылку, где я про Северный говорил..
А какие потоки в Европу ведут - перечисли. И которые из них были взорваны. Речь шла именно про взорванные. Элементарно Ватсон.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:05
Цитата:
Хех..
Зачем?
Где ссылка , что я говорил о том, кто взорвал Северный поток?
Эх ты..
Ладно, прехали..
Я о тебе всегда знал, что ты попоосту врешь и не можешь скинуть элементарные ссылки.
Потому что от тебя идет полное вранье..
Эл-починно:
какие потоки в Европу ведут - перечисли
какие потоки в Европу ведут - перечисли
Хех..
Зачем?
Где ссылка , что я говорил о том, кто взорвал Северный поток?
Эх ты..
Ладно, прехали..
Я о тебе всегда знал, что ты попоосту врешь и не можешь скинуть элементарные ссылки.
Потому что от тебя идет полное вранье..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:08
Так ссылок полагаю, не от тебя, ни от Сыкымы не будет никогда, по поводу того, что я якобы сказал о северных потоках?
Интересно, как долго можно клеветать и это не наказывается?
Интересно, как долго можно клеветать и это не наказывается?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:13
Интересно, есть ли такое правило тут, что если на тебя идет полноценная клевета, то хотя бы принять какие то меры?
По моему клевета должна жестко наказываться..
По моему клевета должна жестко наказываться..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:18
-"Пользователи сказали то, чего я вообще не говорил и утверждают это.
Не приводя конкретных ссылок о теме Северный поток и кто его взорвал.
По моему, это похоже на клевету..
Я жалуюсь и буду жаловаться на них!"
Ладно, расслабьтесь..
Вы мне нравитесь и никого не призываю наказать вас..
Ибо кто мы друг без друга?
Ноль без палочки?
Дерзайте дальше, не напрягайтесь..
Мне приятно вас слушать..
Не приводя конкретных ссылок о теме Северный поток и кто его взорвал.
По моему, это похоже на клевету..
Я жалуюсь и буду жаловаться на них!"
Ладно, расслабьтесь..
Вы мне нравитесь и никого не призываю наказать вас..
Ибо кто мы друг без друга?
Ноль без палочки?
Дерзайте дальше, не напрягайтесь..
Мне приятно вас слушать..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:25
Так и не научились, выкарабкиваться из хорошо расставленной и замаскированной ловушки с честью..
Помню помню, как я это делал не с 2006го года, тогда я был еще мал, но с 2009го точно..
Когда я делал это с молодыми еще людьми..
Но сейчас смотрю, никто из них на своих ошибках не учится..
И это мне нравится!
Помню помню, как я это делал не с 2006го года, тогда я был еще мал, но с 2009го точно..
Когда я делал это с молодыми еще людьми..
Но сейчас смотрю, никто из них на своих ошибках не учится..
И это мне нравится!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:29
Эх, постарели вы..
Да и я тоже..
Но кровь иногда гоняем!
Дадно, спать уже клонит..
Да и я тоже..
Но кровь иногда гоняем!
Дадно, спать уже клонит..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12758
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 11:58
Цитата:
ПС Наталья буди мужа уже. Пора в бой строчить коменты.
[Исправлено: Vit, 04.07.2023 - 11:01]
111:Уже обед а он всё храпа давит. Наверно снится любимый телеграмм " Ватное болото". И как он победил всех на форуме.
ПС Наталья буди мужа уже. Пора в бой строчить коменты.
[Исправлено: Vit, 04.07.2023 - 11:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1257
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 15:17
Цитата:
абсолютно согласен. Сначала лжет, пусть возможно и по недосмотру, или грушевый просился наружу печатным потоком, а потом вместо того, чтобы признаться, строит дурачка.
111:
Интересно, как долго можно клеветать и это не наказывается?
Интересно, как долго можно клеветать и это не наказывается?
абсолютно согласен. Сначала лжет, пусть возможно и по недосмотру, или грушевый просился наружу печатным потоком, а потом вместо того, чтобы признаться, строит дурачка.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать