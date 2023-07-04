Отправлено: - 02:03

111:

Конкретных ссылок нет, нет вообще ничего. Где про Северный поток Шредера?

111:

Может я пьян тогда был и не помню?

111:

Так пусть бы привели ссылку, где я про Северный говорил..

Цитата:А причём тут Шрёдер вообще?Цитата:Как и всегда впрочем.Цитата:А какие потоки в Европу ведут - перечисли. И которые из них были взорваны. Речь шла именно про взорванные. Элементарно Ватсон.