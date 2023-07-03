Отправлено: - 11:35

kbkz1980:

что такое в психологии сутяжный синдром. За каждый пук начнут в суд подавать

Цитата:а как по другому надо?из за того что в обществе есть малая доля сутяжников запрещено теперь возмущаться вообще?не вздумай тут права качать потомучто качать их имеем только мы?вообще во всей этой ситуации меня убивает какой то стокгольмский синдром пассажиравсе жалеют водителей они то работают! пашут! не вздумай ему что то сказать! он же обидетьсяа пассажиры получаются не работают? они с курорта едут домой в набитом под завязку душном автобусе?пассажир не имеет права высказать недовольство сервисом или услугой?если считать что пассажир должен ехать помалкивать иначе пусть идет пешком нужно всегда помнить что перевозчики это те же таксисты только получающие миллионы субсидий из бюджета и по сути являющиеся монополистами рынка услугпредставьте если вместо автобусов государство спонсировало бы таксистов чтобы люди все ездили на таксивот ты садишься в машину оплачиваешь проезд+ сверху ему государство (опять же ты со своих налогов) оплатит пол цены поездки, и вот это такси берет и встает на 10 минут на остановке потому что водитель раньше времени выехал с базыв такси душно, окна толком не открываются, а водитель еще и курит и дым затягивает в салона ты к примеру опаздываешь на работу, водителю пофиг он выжидает свое времяи вот на твое возмущение он тебе отвечает "на нравится что то иди заказывай другое такси" так получается?))))нет теперь так не будетпрецедент создан этой женщинойтеперь водилы лишний раз подумают а надо ли хамить пассажиру или уж темболее бить его по рукам40 штук (которые ип явно спишет с водилы) терять то не охото)