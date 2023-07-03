Компенсация вреда - Пассажирка требовала от перевозчика 5 млн тенге за поведение водителя. Что решил суд?
Отправлено: 03.07.23 - 17:16
Решение по иску Оксаны ИЛЬИНЫХ к ИП Брунер Костанайский городской суд вынес 1 июля. Ильиных требовала от перевозчика возместить моральный вред за агрессивное поведение водителя. 29 июня прошли прения сторон. Читать новость>>
надо было просто один раз извиниться и все нет на принцип пошли и отдали 40 штук и еще впереди суды у водилы))
прецедент создан теперь пассажиры активнее начнут отстаивать свои права перед хамовитыми водителями а то привыкли блин кичится одним аргументом: мы тут перевозчики почти монополисты и будем вести себя как хотим а не нравится езжай на такси теперь будете попадать на бабки а не нравится уходите с рынка ваше место быстренько займут ребята по тактичнее и пронырливее, я вообще сторонник пустить по городу маршрутки вместо этих черепах в челябинске на маршрутке быстрее город объедешь чем на наших автобусах
Недавно пришлось на хваленом маршруте 120-й проехать и оказалось работает только за наличку, последний у меня не оказалось. Выслушал от водителя много негатива на повышенных тонах, добрые люди заплатили,
И не говорите,сейчас повалит категория людей,бороться за свои мнимые ущемлённые права во всех сферах жизнедеятельности: в больницах, на работе, в магазине, на улицах и т.д-вам ли не знать ,что такое в психологии сутяжный синдром. За каждый пук начнут в суд подавать
kbkz1980: что такое в психологии сутяжный синдром. За каждый пук начнут в суд подавать
а как по другому надо? из за того что в обществе есть малая доля сутяжников запрещено теперь возмущаться вообще? не вздумай тут права качать потомучто качать их имеем только мы? вообще во всей этой ситуации меня убивает какой то стокгольмский синдром пассажира все жалеют водителей они то работают! пашут! не вздумай ему что то сказать! он же обидеться а пассажиры получаются не работают? они с курорта едут домой в набитом под завязку душном автобусе? пассажир не имеет права высказать недовольство сервисом или услугой? если считать что пассажир должен ехать помалкивать иначе пусть идет пешком нужно всегда помнить что перевозчики это те же таксисты только получающие миллионы субсидий из бюджета и по сути являющиеся монополистами рынка услуг представьте если вместо автобусов государство спонсировало бы таксистов чтобы люди все ездили на такси вот ты садишься в машину оплачиваешь проезд+ сверху ему государство (опять же ты со своих налогов) оплатит пол цены поездки, и вот это такси берет и встает на 10 минут на остановке потому что водитель раньше времени выехал с базы в такси душно, окна толком не открываются, а водитель еще и курит и дым затягивает в салон а ты к примеру опаздываешь на работу, водителю пофиг он выжидает свое время и вот на твое возмущение он тебе отвечает "на нравится что то иди заказывай другое такси" так получается?))))
нет теперь так не будет прецедент создан этой женщиной теперь водилы лишний раз подумают а надо ли хамить пассажиру или уж темболее бить его по рукам 40 штук (которые ип явно спишет с водилы) терять то не охото)
Учитывая какие у нас люди, им только дай волю они на голову будут садится . Сядут в такси/ автобус и будут строить из себя короля. Поэтому иногда не которых нужен на землю приземлять. 100% их скандал начался со следующих слов( эй ты че там стоим? Я красивая и умная опаздываю. И потом понеслось...
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