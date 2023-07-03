Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5 млн тенге за поведение водителя. Что решил суд?
Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5 млн тенге за поведение водителя. Что решил суд?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать