Re: Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5...

Отправлено: - 17:16

надо было просто один раз извиниться и все

нет на принцип пошли и отдали 40 штук

и еще впереди суды у водилы))



прецедент создан

теперь пассажиры активнее начнут отстаивать свои права перед хамовитыми водителями

а то привыкли блин кичится одним аргументом:

мы тут перевозчики почти монополисты и будем вести себя как хотим а не нравится езжай на такси

теперь будете попадать на бабки

а не нравится уходите с рынка ваше место быстренько займут ребята по тактичнее и пронырливее, я вообще сторонник пустить по городу маршрутки вместо этих черепах

в челябинске на маршрутке быстрее город объедешь чем на наших автобусах