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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:55
#7291
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О как ужик то закрутился, Турецкий поток был просто упомянут, для оазвлечения. Основной вопрос был -
Цитата:
Эл-починно:
Перечисли все газопроводные потоки, которые проведены в Европу, пусть может и Турцию. Теперь назови, какие именно были взорваны? Хватит морочить тут голову.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:57
#7292
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Цитата:
111:
Вот сижу, пью грушевый и смеюсь, как двое лузеров будут выкручиваться .

Выкручиваешься и причём не очень удачно тут только ты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:00
#7293
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Конкретных ссылок нет, нет вообще ничего.
Где про Северный поток Шредера?
Может я пьян тогда был и не помню?
Так пусть бы привели ссылку, где я про Северный говорил..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:01
#7294
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Цитата:
Эл-починно:
Выкручиваешься

Так прямых ссылок не будет?
Опять, клевета..
Эх вы, z-патриоты, все одинаковы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:02
#7295
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Цитата:
Эл-починно:
Что слабо признать, что соврал?

Где.
О том, о чем не писал?
У тебя даже ссылки нет на Северный поток!
Эх ты..
Это клевета..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:03
#7296
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Цитата:
111:
Конкретных ссылок нет, нет вообще ничего. Где про Северный поток Шредера?

А причём тут Шрёдер вообще?Цитата:
111:
Может я пьян тогда был и не помню?

Как и всегда впрочем. :-( Цитата:
111:
Так пусть бы привели ссылку, где я про Северный говорил..

А какие потоки в Европу ведут - перечисли. И которые из них были взорваны. Речь шла именно про взорванные. Элементарно Ватсон.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:05
#7297
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Цитата:
Эл-починно:
какие потоки в Европу ведут - перечисли

Хех..
Зачем?
Где ссылка , что я говорил о том, кто взорвал Северный поток?
Эх ты..
Ладно, прехали..
Я о тебе всегда знал, что ты попоосту врешь и не можешь скинуть элементарные ссылки.
Потому что от тебя идет полное вранье..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:08
#7298
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Так ссылок полагаю, не от тебя, ни от Сыкымы не будет никогда, по поводу того, что я якобы сказал о северных потоках?
Интересно, как долго можно клеветать и это не наказывается?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:13
#7299
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Интересно, есть ли такое правило тут, что если на тебя идет полноценная клевета, то хотя бы принять какие то меры?
По моему клевета должна жестко наказываться..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:18
#7300
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-"Пользователи сказали то, чего я вообще не говорил и утверждают это.
Не приводя конкретных ссылок о теме Северный поток и кто его взорвал.
По моему, это похоже на клевету..
Я жалуюсь и буду жаловаться на них!"

Ладно, расслабьтесь..
Вы мне нравитесь и никого не призываю наказать вас..
Ибо кто мы друг без друга?
Ноль без палочки?
Дерзайте дальше, не напрягайтесь..
Мне приятно вас слушать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:25
#7301
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Так и не научились, выкарабкиваться из хорошо расставленной и замаскированной ловушки с честью..
Помню помню, как я это делал не с 2006го года, тогда я был еще мал, но с 2009го точно..
Когда я делал это с молодыми еще людьми..
Но сейчас смотрю, никто из них на своих ошибках не учится..
И это мне нравится!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27536
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 02:29
#7302
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Эх, постарели вы..
Да и я тоже..
Но кровь иногда гоняем!
Дадно, спать уже клонит..
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