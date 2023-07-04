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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:28
Цитата:
Просто крик души!
Большая разница, как погибнуть от рук оккупантов?
Сыкымы:
Большая!
Большая!
Просто крик души!
Большая разница, как погибнуть от рук оккупантов?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:34
Цитата:
Хм..
Я говорил про Северный газовый поток?
Еще раз.
Где ссылка на то, что я говорил про Северный подводный поток?
Или это так трудно до тебя доходит?
Эл-починно:
Да я привёл почти весь твой комментарий. 7179
Да я привёл почти весь твой комментарий. 7179
Хм..
Я говорил про Северный газовый поток?
Еще раз.
Где ссылка на то, что я говорил про Северный подводный поток?
Или это так трудно до тебя доходит?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:36
То есть, тоже в кусты..
Хотели вот оклеветать, да как то опять не аышло..
Хотели вот оклеветать, да как то опять не аышло..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:40
Цитата:
Ну как же, если ты не помнишь7 То интернет всё помнит
free free images
111:
То есть, тоже в кусты.. Хотели вот оклеветать, да как то опять не аышло..
То есть, тоже в кусты.. Хотели вот оклеветать, да как то опять не аышло..
Ну как же, если ты не помнишь7 То интернет всё помнит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:40
Северный, подводный, там много непонятного.
Там крен кто сейчас разберется в этом.
То есть разобрались, но геополитика мать ее..
Как и когда это выгодно, будут играть Историей.
Мы узнаем об этом, может через лет 50, в могилах..
Это кому то поможет?
Там крен кто сейчас разберется в этом.
То есть разобрались, но геополитика мать ее..
Как и когда это выгодно, будут играть Историей.
Мы узнаем об этом, может через лет 50, в могилах..
Это кому то поможет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:41
Цитата:
Еще раз.
Где конкретно про Северный газовый поток?
Это так сложно?
Эл-починно:
Ну как же, если ты не помнишь7 То
Ну как же, если ты не помнишь7 То
Еще раз.
Где конкретно про Северный газовый поток?
Это так сложно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:42
И пожалуйста ссылки, а не передергивание..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:43
Что, в кусты?
Туда куда и Сыкымы?
Туда куда и Сыкымы?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:45
Понятно все с вами..
Не может у вас сойтись дебет с кредитом..
Какие же вы профессионалы?
Я бы сказал полные профаны..
Не может у вас сойтись дебет с кредитом..
Какие же вы профессионалы?
Я бы сказал полные профаны..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:49
Цитата:
Перечисли все газопроводные потоки, которые проведены в Европу, пусть может и Турцию.
Теперь назови, какие именно были взорваны? Хватит морочить тут голову.
Цитата:
твой комментарий 7173
111:
Еще раз. Где конкретно про Северный газовый поток? Это так сложно?
Еще раз. Где конкретно про Северный газовый поток? Это так сложно?
Перечисли все газопроводные потоки, которые проведены в Европу, пусть может и Турцию.
Теперь назови, какие именно были взорваны? Хватит морочить тут голову.
Цитата:
111: Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..
твой комментарий 7173
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:49
Есть лузеры и юзеры..
Я в отличии от тех, кто врет и не может кинуть настоящую ссылку, юзер..
Эх..
И это мои так сказать коллеги.
Я в отличии от тех, кто врет и не может кинуть настоящую ссылку, юзер..
Эх..
И это мои так сказать коллеги.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:53
Цитата:
Так где ссылка на то, что я говорил хоть что то о том, кто взорвал северный поток?Цитата:
Не понял, какая Турция?
Ты хочешь поднять другой вопрос?
Говорю, давай разберемся прежде с Северным.
Где я когда либо говорил о нем и кто его взорвал?
Ссылки будут?
Эл-починно:
Перечисли все газопроводные потоки,
Перечисли все газопроводные потоки,
Так где ссылка на то, что я говорил хоть что то о том, кто взорвал северный поток?Цитата:
Эл-починно:
пусть может и Турцию.
пусть может и Турцию.
Не понял, какая Турция?
Ты хочешь поднять другой вопрос?
Говорю, давай разберемся прежде с Северным.
Где я когда либо говорил о нем и кто его взорвал?
Ссылки будут?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:54
Цитата:
Тамбовский волк тебе коллега. Врун. Что слабо признать, что соврал?
111:
И это мои так сказать коллеги.
И это мои так сказать коллеги.
Тамбовский волк тебе коллега. Врун. Что слабо признать, что соврал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:54
Вот сижу, пью грушевый и смеюсь, как двое лузеров будут выкручиваться .
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