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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:28
#7276
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Цитата:
Сыкымы:
Большая!

Просто крик души!
Большая разница, как погибнуть от рук оккупантов?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:32
#7277
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Цитата:
111:
Не понял, я что то об этом говорил? Приведи ссылку.

Да я привёл почти весь твой комментарий. :lol:
7179 :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:34
#7278
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Цитата:
Эл-починно:
Да я привёл почти весь твой комментарий. 7179

Хм..
Я говорил про Северный газовый поток?
Еще раз.
Где ссылка на то, что я говорил про Северный подводный поток?
Или это так трудно до тебя доходит?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:36
#7279
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То есть, тоже в кусты..
Хотели вот оклеветать, да как то опять не аышло..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:40
#7280
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Цитата:
111:
То есть, тоже в кусты.. Хотели вот оклеветать, да как то опять не аышло..

Ну как же, если ты не помнишь7 То интернет всё помнит
free free images :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:40
#7281
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Северный, подводный, там много непонятного.
Там крен кто сейчас разберется в этом.
То есть разобрались, но геополитика мать ее..
Как и когда это выгодно, будут играть Историей.
Мы узнаем об этом, может через лет 50, в могилах..
Это кому то поможет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:41
#7282
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Цитата:
Эл-починно:
Ну как же, если ты не помнишь7 То

Еще раз.
Где конкретно про Северный газовый поток?
Это так сложно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:42
#7283
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И пожалуйста ссылки, а не передергивание..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:43
#7284
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Что, в кусты?
Туда куда и Сыкымы?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:45
#7285
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Понятно все с вами..
Не может у вас сойтись дебет с кредитом..
Какие же вы профессионалы?
Я бы сказал полные профаны..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:49
#7286
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Цитата:
111:
Еще раз. Где конкретно про Северный газовый поток? Это так сложно?

Перечисли все газопроводные потоки, которые проведены в Европу, пусть может и Турцию.
Теперь назови, какие именно были взорваны? Хватит морочить тут голову.
Цитата:
111: Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..

твой комментарий 7173 :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:49
#7287
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Есть лузеры и юзеры..
Я в отличии от тех, кто врет и не может кинуть настоящую ссылку, юзер..
Эх..
И это мои так сказать коллеги.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:53
#7288
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Цитата:
Эл-починно:
Перечисли все газопроводные потоки,

Так где ссылка на то, что я говорил хоть что то о том, кто взорвал северный поток?Цитата:
Эл-починно:
пусть может и Турцию.

Не понял, какая Турция?
Ты хочешь поднять другой вопрос?
Говорю, давай разберемся прежде с Северным.
Где я когда либо говорил о нем и кто его взорвал?
Ссылки будут?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:54
#7289
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Цитата:
111:
И это мои так сказать коллеги.

Тамбовский волк тебе коллега. Врун. Что слабо признать, что соврал? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27534
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.07.23 - 01:54
#7290
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Вот сижу, пью грушевый и смеюсь, как двое лузеров будут выкручиваться .
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