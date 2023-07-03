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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 911 из 911«1...909910911
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:40
#13651
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О, тут даже дешевле

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:43
#13652
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Но российская машинка с каким то ковриком
Вот так смотрю на них у себя в Избранном..




[Исправлено: 111, 03.07.2023 - 21:43]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:45
#13653
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Наверно надо теперь довериться все таки, российскому журналу и цене?
Наверно так будет вернее?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:53
#13654
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И Выбор.
Если возьмешь российскую, z-патриоты начнут говорить, что Россия тебя кормит.
Украинскую, будут говорить, что деньги перевел ВСУ..
Подкинем монетку
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:56
#13655
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Ну тогда переходим к варианту, пусть Бог что пошлет.
Кидаем монетку.
Цифра, это Украина.
Герб, Россия.
Монетку кидает Амирка

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:57
#13656
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Монетка долетела до потолка и, опустилась на ковер, который подарил мне Россиянин и....
Цифра.
Да, беру украинскую закатушку..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12756
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:59
#13657
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Цитата:
111:

Местного производства Бери. Маде ин китай)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:00
#13658
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Покупка оформлена..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:02
#13659
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Цитата:
Vit:
Местного производства Бери. Маде ин китай)

У нас есть местные, староваты правда, в том году не катали, в этом году может что проржавело

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:06
#13660
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Ну а теперь, погулять..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12756
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:07
#13661
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Цитата:
111: Украинскую, будут говорить, что деньги перевел ВСУ..
Я тебе маленькую тайну открою. Я щас тащу косметику для наших милых дам. С Польши но она маде ин украина. Украина на своих машинах привозит на склады, груз растамаживают в Польше и тут же мне перегружают и затамаживают на Казахстан . Так что мы всё помогаем получается ВСУ
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1579
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:19
#13662
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Цитата:
111:
Про них? Странно.. Есть моя цитата?

Да, про них. для тебя все россияне - рашисты, нацисты, "напали, как гитлер, убивают женщин, стариков, детей", мародёрствуют, воруя стиралки и унитазы. Разве нет? Не твои слова?
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1579
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 23:08
#13663
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Цитата:
Vit:
Украина на своих машинах привозит на склады, груз растамаживают в Польше и тут же мне перегружают и затамаживают на Казахстан

Аааа, дошло. Раньше напрямки возили, через Россию.Теперь кружным путём. Попросил бы Володимир Омереку (ему не привыкать попрошайничать с протянутой рукой), она бы своими самолётами всё привезла, за небольшое "чисто символическое" денежное вознаграждение. Точно так же, как один арендодатель в порядке благотворительности сдавал квартиры в аренду российским очкунам за "чисто символические 5 000 в сутки", 150 000 в месяц за однушку в Рудном :lol: 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27487
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 23:25
#13664
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Цитата:
Сыкымы:
Да, про них. для тебя все россияне

Можно пожалуйста цитату?
А то так долго можно бегать и повторять какие то свои рассказы..
Мне пожалуйста конкретику, а не домыслы..
Со ссылкой пожалуйста, чтобы не было передергиваний..

[Исправлено: 111, 03.07.2023 - 23:26]
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