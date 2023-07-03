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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:40
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:43
Но российская машинка с каким то ковриком
Вот так смотрю на них у себя в Избранном..
[Исправлено: 111, 03.07.2023 - 21:43]
Вот так смотрю на них у себя в Избранном..
[Исправлено: 111, 03.07.2023 - 21:43]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:45
Наверно надо теперь довериться все таки, российскому журналу и цене?
Наверно так будет вернее?
Наверно так будет вернее?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:53
И Выбор.
Если возьмешь российскую, z-патриоты начнут говорить, что Россия тебя кормит.
Украинскую, будут говорить, что деньги перевел ВСУ..
Подкинем монетку
Если возьмешь российскую, z-патриоты начнут говорить, что Россия тебя кормит.
Украинскую, будут говорить, что деньги перевел ВСУ..
Подкинем монетку
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:56
Ну тогда переходим к варианту, пусть Бог что пошлет.
Кидаем монетку.
Цифра, это Украина.
Герб, Россия.
Монетку кидает Амирка
Кидаем монетку.
Цифра, это Украина.
Герб, Россия.
Монетку кидает Амирка
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:57
Монетка долетела до потолка и, опустилась на ковер, который подарил мне Россиянин и....
Цифра.
Да, беру украинскую закатушку..
Цифра.
Да, беру украинскую закатушку..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 21:59
Цитата:
Местного производства Бери. Маде ин китай)
111:
Местного производства Бери. Маде ин китай)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:00
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:02
Цитата:
У нас есть местные, староваты правда, в том году не катали, в этом году может что проржавело
Vit:
Местного производства Бери. Маде ин китай)
Местного производства Бери. Маде ин китай)
У нас есть местные, староваты правда, в том году не катали, в этом году может что проржавело
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:06
Ну а теперь, погулять..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:07
Цитата:
111: Украинскую, будут говорить, что деньги перевел ВСУ..Я тебе маленькую тайну открою. Я щас тащу косметику для наших милых дам. С Польши но она маде ин украина. Украина на своих машинах привозит на склады, груз растамаживают в Польше и тут же мне перегружают и затамаживают на Казахстан . Так что мы всё помогаем получается ВСУ
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 22:19
Цитата:
Да, про них. для тебя все россияне - рашисты, нацисты, "напали, как гитлер, убивают женщин, стариков, детей", мародёрствуют, воруя стиралки и унитазы. Разве нет? Не твои слова?
111:
Про них? Странно.. Есть моя цитата?
Про них? Странно.. Есть моя цитата?
Да, про них. для тебя все россияне - рашисты, нацисты, "напали, как гитлер, убивают женщин, стариков, детей", мародёрствуют, воруя стиралки и унитазы. Разве нет? Не твои слова?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 23:08
Цитата:
Аааа, дошло. Раньше напрямки возили, через Россию.Теперь кружным путём. Попросил бы Володимир Омереку (ему не привыкать попрошайничать с протянутой рукой), она бы своими самолётами всё привезла, за небольшое "чисто символическое" денежное вознаграждение. Точно так же, как один арендодатель в порядке благотворительности сдавал квартиры в аренду российским очкунам за "чисто символические 5 000 в сутки", 150 000 в месяц за однушку в Рудном
Vit:
Украина на своих машинах привозит на склады, груз растамаживают в Польше и тут же мне перегружают и затамаживают на Казахстан
Украина на своих машинах привозит на склады, груз растамаживают в Польше и тут же мне перегружают и затамаживают на Казахстан
Аааа, дошло. Раньше напрямки возили, через Россию.Теперь кружным путём. Попросил бы Володимир Омереку (ему не привыкать попрошайничать с протянутой рукой), она бы своими самолётами всё привезла, за небольшое "чисто символическое" денежное вознаграждение. Точно так же, как один арендодатель в порядке благотворительности сдавал квартиры в аренду российским очкунам за "чисто символические 5 000 в сутки", 150 000 в месяц за однушку в Рудном
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.07.23 - 23:25
Цитата:
Можно пожалуйста цитату?
А то так долго можно бегать и повторять какие то свои рассказы..
Мне пожалуйста конкретику, а не домыслы..
Со ссылкой пожалуйста, чтобы не было передергиваний..
[Исправлено: 111, 03.07.2023 - 23:26]
Сыкымы:
Да, про них. для тебя все россияне
Да, про них. для тебя все россияне
Можно пожалуйста цитату?
А то так долго можно бегать и повторять какие то свои рассказы..
Мне пожалуйста конкретику, а не домыслы..
Со ссылкой пожалуйста, чтобы не было передергиваний..
[Исправлено: 111, 03.07.2023 - 23:26]
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