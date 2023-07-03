Отправлено: - 23:08

Vit:

Украина на своих машинах привозит на склады, груз растамаживают в Польше и тут же мне перегружают и затамаживают на Казахстан

Цитата:Аааа, дошло. Раньше напрямки возили, через Россию.Теперь кружным путём. Попросил бы Володимир Омереку (ему не привыкать попрошайничать с протянутой рукой), она бы своими самолётами всё привезла, за небольшое "чисто символическое" денежное вознаграждение. Точно так же, как один арендодатель в порядке благотворительности сдавал квартиры в аренду российским очкунам за "чисто символические 5 000 в сутки", 150 000 в месяц за однушку в Рудном