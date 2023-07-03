Re: Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в...

Отправлено: - 17:38

- Автобусы отечественного производства, рассчитанные на 90 мест, - доложила руководитель отдела финансов акимата Костаная Раиса АЙТКУЖИНОВА.



Нашими Казахстанскими руками соберут и не какими другими зарабичан у нас нету,деньги не вывезут и будут потрачены на блага нашей страны а кому не нДравиться передвигайтись и дальше на европейском шроту ....да и воздух закачают наш чистейший Казахстанский а не какой другой.