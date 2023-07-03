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≡ Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5 млн тенге за поведение водителя. Что решил суд?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47104
Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5 млн тенге за поведение водителя. Что решил суд?
Отправлено: 03.07.23 - 17:16
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Решение по иску Оксаны ИЛЬИНЫХ к ИП Брунер Костанайский городской суд вынес 1 июля. Ильиных требовала от перевозчика возместить моральный вред за агрессивное поведение водителя. 29 июня прошли прения сторон.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13763
Re: Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5...
Отправлено: 03.07.23 - 17:16
#1
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надо было просто один раз извиниться и все
нет на принцип пошли и отдали 40 штук
и еще впереди суды у водилы))

прецедент создан
теперь пассажиры активнее начнут отстаивать свои права перед хамовитыми водителями
а то привыкли блин кичится одним аргументом:
мы тут перевозчики почти монополисты и будем вести себя как хотим а не нравится езжай на такси
теперь будете попадать на бабки
а не нравится уходите с рынка ваше место быстренько займут ребята по тактичнее и пронырливее, я вообще сторонник пустить по городу маршрутки вместо этих черепах
в челябинске на маршрутке быстрее город объедешь чем на наших автобусах
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12754
Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5 млн тенге за поведение водителя. Что решил суд?
Отправлено: 03.07.23 - 17:37
#2
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Цитата:
abaika95:
Нет. Извенения бесполезны, это такой сорт людей. Уверен скандалы с окружением для неё обычное состояние души
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
365
Re: Компенсация вреда - Пассажирка требовала от переводчика 5...
Отправлено: 03.07.23 - 17:49
#3
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Зачмырят водителей как в Европе у меня знакомый в германии на бусе колесит говорит скажи кому против или опоздал или что ещё сразу начальника стучат.
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