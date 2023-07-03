Отправлено: - 17:04

Вы же видите бюджет, видите траты акимата, а почему же народ не может видеть, какие организации здесь финансируются извне?



Митинги - это хорошо, правильно. Нужно прививать культуру митингов. Я был в Греции, где на одной стороне улицы идет митинг, а на другой гуляет мама с коляской. И ничего страшного!



Цитата:справедливая политикав простанородье называеться "а кто спрашивает?"тоесть когда ты делаешь запрос о бюджете или о тратах того или иного органа -орган этот может перспросить а кто спрашивает? вас кто финансирует и откуда вы зарплату получаете?)))вот когда все будет прозрачно тогда можно говоритьпроблема в том что когда это введут окажется что тут нет "незавсимых сми")) все наши независмые окажутся на подсосе у сша, россиии или олигархов живщух в россии или за рубежом что провоцирует еще ряд вопросов)Цитата:видели мы вашу культуру митинговсначала тихо собираются на площадиа через день уже по всей стране громят машины и магазиныне может быть культуры митингов в стране где разрозненные группировки олигархов играют в игру кто больше титушек выведет на площадь ради своих политических преференцийпоэтому либо разрешаем всем митинги от ваххабитов до сторонников отделения тургая и тут начинается хаослибо всем запрещаем чтобы не повадно было