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≡ "Не вижу ущемления" - О правах журналистов и активистов высказался вице-министр МИОР в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47104
"Не вижу ущемления" - О правах журналистов и активистов высказался вице-министр МИОР в Костанае
Отправлено: 03.07.23 - 12:54
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Данияр КАДИРОВ объяснил "НГ" необходимость внедрения пресс-карт для журналистов, высказался о казахстанском аналоге российского закона об иноагентах и пообещал разобраться, почему в Костанае отказывают в проведении митингов и пикетов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27467
Re: "Не вижу ущемления" - О правах журналистов и...
Отправлено: 03.07.23 - 12:54
#1
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Цитата:
Это международная практика, она есть в той же Германии, - ответил вице-министр. 


Цитата:
. Я был в Греции,


Вот какие молодцы наши чиновники.
Хорошо, там он был и там.
Знает какие зарплаты в Германии и выплаты бомжам?
Почему бы не сделать и тут то же самое?
Раз уж он что то одно хочет сделать как там, то пусть уж делает до конца..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13763
Re: "Не вижу ущемления" - О правах журналистов и...
Отправлено: 03.07.23 - 17:04
#2
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Цитата:
Вы же видите бюджет, видите траты акимата, а почему же народ не может видеть, какие организации здесь финансируются извне?


справедливая политика
в простанородье называеться "а кто спрашивает?"
тоесть когда ты делаешь запрос о бюджете или о тратах того или иного органа -орган этот может перспросить а кто спрашивает? вас кто финансирует и откуда вы зарплату получаете?)))
вот когда все будет прозрачно тогда можно говорить

проблема в том что когда это введут окажется что тут нет "незавсимых сми")) все наши независмые окажутся на подсосе у сша, россиии или олигархов живщух в россии или за рубежом что провоцирует еще ряд вопросов)


Цитата:
Митинги - это хорошо, правильно. Нужно прививать культуру митингов. Я был в Греции, где на одной стороне улицы идет митинг, а на другой гуляет мама с коляской. И ничего страшного!


видели мы вашу культуру митингов
сначала тихо собираются на площади
а через день уже по всей стране громят машины и магазины
не может быть культуры митингов в стране где разрозненные группировки олигархов играют в игру кто больше титушек выведет на площадь ради своих политических преференций
поэтому либо разрешаем всем митинги от ваххабитов до сторонников отделения тургая и тут начинается хаос
либо всем запрещаем чтобы не повадно было
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