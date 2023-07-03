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≡ Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в Костанае уже в сентябре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47103
Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в Костанае уже в сентябре
Отправлено: 03.07.23 - 13:40
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И приобрести их фирмы-перевозчики намерены не 54, как раньше анонсировалось, а 59 единиц. Информация прозвучала сегодня, 3 июля, на аппаратном совещании в городском акимате.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27466
Re: Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в...
Отправлено: 03.07.23 - 13:40
#1
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Цитата:
Автобусы отечественного производства,


Хм..
Кто то врет все таки?



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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3057
Re: Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в...
Отправлено: 03.07.23 - 14:09
#2
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ох, уже даже не смешно, когда пишут про отечественное производство автомбилей и автобусов. Пригонят из Китая, накрелют наклейку "Made in KZ", еще может быть казахстанский воздух в шины закачают вот и всё отечественное производство.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27466
Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в Костанае уже в сентябре
Отправлено: 03.07.23 - 14:25
#3
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90 мест сидячих, или предположительное число со стоячими?
Все таки 150 тысяч долларов за один, серьезная сумма.
Значит все таки сидячих?
Но если сидячих, то это будет не огромный автобус, а ужасно огромный...

[Исправлено: 111, 03.07.2023 - 14:28]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1224
Re: Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в...
Отправлено: 03.07.23 - 14:42
#4
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Цитата:
111:
отечественного производства

Какое отечество-такие и автобусы :lol:
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
124
Re: Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в...
Отправлено: 03.07.23 - 15:00
#5
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Цитата:
- Автобусы отечественного производства, рассчитанные на 90 мест, - доложила руководитель отдела финансов акимата Костаная Раиса АЙТКУЖИНОВА, - Источник:
На кабине же написана марка "отечественного " автобуса. Может хватит считать, что люди у нас малосооброжающие (мягко говоря)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
581
Re: Власти планируют, что большие новые автобусы появятся в...
Отправлено: 03.07.23 - 15:21
#6
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Цитата:
111:
Хм.. Кто то врет все таки?

Цитата:
71422:
На кабине же написана марка "отечественного " автобуса.

Фото - иллюстративное. Выбрано именно это потому, что ранее сообщали, что автобусы будут брать в Карагандинской области. И автобусы именной этой марки собирают там сейчас. Конкретно это фото взято из новости, указанного в подписи сайта, об открытии завода.
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