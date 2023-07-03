Отправлено: - 15:21

111:

Хм.. Кто то врет все таки?

71422:

На кабине же написана марка "отечественного " автобуса.

Цитата:Цитата:Фото - иллюстративное. Выбрано именно это потому, что ранее сообщали, что автобусы будут брать в Карагандинской области. И автобусы именной этой марки собирают там сейчас. Конкретно это фото взято из новости, указанного в подписи сайта, об открытии завода.