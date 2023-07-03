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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27466
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.07.23 - 14:20
#8461
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25958
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.07.23 - 14:27
#8462
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Цитата:
alex_60:
У нас можно.

Алексу - вот по этим "Герюстам",слева,
залезаешь ну крышу, и берёшь С магазина.
Чуть правей, тётка стоит у двери, она
зайдёт в магазин и возьмёт из магазина... :lol: :-P
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19093
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.07.23 - 15:42
#8463
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Цитата:
drakon:
вот по этим "Герюстам",слева, залезаешь ну крышу, и берёшь С магазина. Чуть правей, тётка стоит у двери, она зайдёт в магазин и возьмёт из магазина.


А, ты про это.
Это да, так и есть.
Тетка тогда зайдёт в магазин и возьмёт В магазине. Так точнее.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2023 - 15:45]
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