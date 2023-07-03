Отправлено: - 14:12

Vit:

Фотку уберите. Она не соответствует действительности. Потом люди и думают что дороги фуры продавливают . Проблема эта у самосвалов. Сказано что по осям груз. У самосвала 3 оси им и по 20 т много будет, а у фуры 5 осей. Самосвал 40 т возят а фуры по 20-25. Разницу видно даже первокласнику))

Цитата:Раз мы ошиблись, видимо у первоклассников больше знаний о большегрузах, фурах и самосвалах)Фото заменили, спасибо, что указали на несоответствие.