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≡ Большегрузам в Казахстане запретят проезд по трассам с 2025 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47103
Большегрузам в Казахстане запретят проезд по трассам с 2025 года
Отправлено: 03.07.23 - 11:53
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Речь идет о превышении допустимой нагрузки на ось при перевозке грузов. Об этом заявил заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Нуржан Жукабетов. Профильное министерство ведет работу по внесению поправок в соответствующее законодательство.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
257
Re: Большегрузам в Казахстане запретят проезд по трассам с 2025...
Отправлено: 03.07.23 - 11:53
#1
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Дороги нормальные надо делать,а не запрещать. У нас только и могу это делать. В эмиратах жара почти круглый год под 40 и дороги почему то не тают.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3057
Re: Большегрузам в Казахстане запретят проезд по трассам с 2025...
Отправлено: 03.07.23 - 12:30
#2
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Цитата:

Если у него грузоподъемность 40 тонн, пускай возит 20 тонн, не гонится за деньгами.

Как возили по 40 тонн, так и дальше возить будут. Закон придуман лишь для пополнения карманов корруционеров на дорогах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12752
Re: Большегрузам в Казахстане запретят проезд по трассам с 2025...
Отправлено: 03.07.23 - 13:44
#3
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Фотку уберите. Она не соответствует действительности. Потом люди и думают что дороги фуры продавливают . Проблема эта у самосвалов. Сказано что по осям груз. У самосвала 3 оси им и по 20 т много будет, а у фуры 5 осей. Самосвал 40 т возят а фуры по 20-25. Разницу видно даже первокласнику))
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
581
Re: Большегрузам в Казахстане запретят проезд по трассам с 2025...
Отправлено: 03.07.23 - 14:12
#4
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Цитата:
Vit:
Фотку уберите. Она не соответствует действительности. Потом люди и думают что дороги фуры продавливают . Проблема эта у самосвалов. Сказано что по осям груз. У самосвала 3 оси им и по 20 т много будет, а у фуры 5 осей. Самосвал 40 т возят а фуры по 20-25. Разницу видно даже первокласнику))

Раз мы ошиблись, видимо у первоклассников больше знаний о большегрузах, фурах и самосвалах)
Фото заменили, спасибо, что указали на несоответствие.
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