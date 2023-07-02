Отправлено: - 22:31

111:

Так их убили оккупанты или нет? Если нет, они живы и все это ложь, правда ведь?

Цитата:Я не знаю, живы они или нет. На фото видны кресты с именами и фамилиями и датами рождения и смерти. Вот всё, что мне известно. Но вопрос был в другом: почему в указанном тобой СМИ указывают одну причину смерти, а ты пишешь о другой? Зачем ты лжёшь?