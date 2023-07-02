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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 21:46
#7246
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Цитата:
Сыкымы:
по тобою же данной ссылке пишут, что

Так их убили оккупанты или нет?
Если нет, они живы и все это ложь, правда ведь?
То то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 21:49
#7247
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Цитата:
DrDjekel:
к администрации не имею никакого отношения

Давай чесать не будем дорогой, а?
Если б не имел, поменял бы ник модератора.
А то весь такой крутой из себя..
Прикрываешься..
Ну и ладно.
Мне с тобой не детей делать.
И тебе со мной не весьи дискуссий..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 22:31
#7248
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Цитата:
111:
Так их убили оккупанты или нет? Если нет, они живы и все это ложь, правда ведь?

Я не знаю, живы они или нет. На фото видны кресты с именами и фамилиями и датами рождения и смерти. Вот всё, что мне известно. Но вопрос был в другом: почему в указанном тобой СМИ указывают одну причину смерти, а ты пишешь о другой? Зачем ты лжёшь?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 23:34
#7249
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111:
Мне с тобой не детей делать.[/quo-----????????????????????????????
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 00:16
#7250
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Чем можно обрадовать z-патриотов..
Французский легкий типа танк
AMX-10RC



Бесполезное оружие для сохранения жизни.
Консерва.
На переднем крае ходячий колесный гроб..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 00:18
#7251
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Кстати как и панцерьгаубица 2000, немецкого производства..
Ну она точна, хороша и тд, но непрактична в долгом бою..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 00:33
#7252
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Просто рассказ



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 10:57
#7253
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Цитата:
Сыкымы:
Но вопрос был в другом: почему в указанном тобой СМИ указывают одну причину смерти, а ты пишешь о другой? Зачем ты лжёшь?

Ты не умеешь читать?

-"Кое-кто еще говорит, что по дому стреляли из танков"

Давай вот не будем извращаться.
Самолетами, потом танками добили..
Это же убийцы.
Какая тебе разница чем, хоть кувалдами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:16
#7254
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Цитата:
Сыкымы:
Только кто-то их взорвал (через полгода после начала СВО). Неужели сами себе "вены порезали"?

Ты задаешь мне, как непосредственно Эксперду, который был там на дне около этих труб и комплексно изучал их?
Спешу огорчить.
Вот не знаю, чего не знаю, того не знаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:23
#7255
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Цитата:
Сыкымы:
имеешь некоторые отчисления с прибыли этих ТГ-каналов.

Хех..
Вот ведь какая закавыка!
Правила придумали сами форумчане, и инициатором был ник Электрон, чтобы добавлять ссылки.
И обратились в Вопросах редакции к Тимуру.
И да, я принял с удовольствием Новые правила и начал их исполнять.
А теперь предлагаешь что, поменять назад правила?
Хорошо, и это с удовольствием поддержу, если вас будет большинство.
Я вообще все мероприятия поддерживаю, которые делаются нашими многочисленными форумчанами.
Я только за..
Прошу дерзать и менять очередное правило!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:25
#7256
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А как получаю деньги, от кого и тд, это должно интересовать моего коллегу на форуме в последнюю очередь..
Будет настроение, сам скажу, зачем пытаться выбивать от меня какие то признания?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:27
#7257
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Цитата:
Сыкымы:
ты способствуешь увеличению количества просмотров и подписчиков этих ТГ-каналов

Хм..
Как я крут.
И ты сделал что, подписался?
А не врешь, или опять?
Ну хотя бы покажи, наверно на Униан?
Или к Рыбарю?
А, Майкл Наки, угадал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:34
#7258
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Заметили, по темам никто не пишет комментарии?
То то.
Флуд стал интересней..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:42
#7259
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Еще что то

Цитата:
Сыкымы:
ссылок на перепечатку информации с официальных сайтов этих ТГ-каналов ты не предоставляешь, хотя они


Какое мастерское мнение?
А никогда не доходило, что именно официальные каналы ссылаются на телеграмм?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27458
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:47
#7260
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Ну ладно, посмотрим не на канал Соловьева, а на ту же Википедию и что мы видим?
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