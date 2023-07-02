Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 21:46
Цитата:
Так их убили оккупанты или нет?
Если нет, они живы и все это ложь, правда ведь?
То то..
Сыкымы:
по тобою же данной ссылке пишут, что
по тобою же данной ссылке пишут, что
Так их убили оккупанты или нет?
Если нет, они живы и все это ложь, правда ведь?
То то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 21:49
Цитата:
Давай чесать не будем дорогой, а?
Если б не имел, поменял бы ник модератора.
А то весь такой крутой из себя..
Прикрываешься..
Ну и ладно.
Мне с тобой не детей делать.
И тебе со мной не весьи дискуссий..
DrDjekel:
к администрации не имею никакого отношения
к администрации не имею никакого отношения
Давай чесать не будем дорогой, а?
Если б не имел, поменял бы ник модератора.
А то весь такой крутой из себя..
Прикрываешься..
Ну и ладно.
Мне с тобой не детей делать.
И тебе со мной не весьи дискуссий..
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 22:31
Цитата:
Я не знаю, живы они или нет. На фото видны кресты с именами и фамилиями и датами рождения и смерти. Вот всё, что мне известно. Но вопрос был в другом: почему в указанном тобой СМИ указывают одну причину смерти, а ты пишешь о другой? Зачем ты лжёшь?
111:
Так их убили оккупанты или нет? Если нет, они живы и все это ложь, правда ведь?
Так их убили оккупанты или нет? Если нет, они живы и все это ложь, правда ведь?
Я не знаю, живы они или нет. На фото видны кресты с именами и фамилиями и датами рождения и смерти. Вот всё, что мне известно. Но вопрос был в другом: почему в указанном тобой СМИ указывают одну причину смерти, а ты пишешь о другой? Зачем ты лжёшь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 23:34
111:
Мне с тобой не детей делать.[/quo-----????????????????????????????
Мне с тобой не детей делать.[/quo-----????????????????????????????
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 00:16
Чем можно обрадовать z-патриотов..
Французский легкий типа танк
AMX-10RC
Бесполезное оружие для сохранения жизни.
Консерва.
На переднем крае ходячий колесный гроб..
Французский легкий типа танк
AMX-10RC
Бесполезное оружие для сохранения жизни.
Консерва.
На переднем крае ходячий колесный гроб..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 00:18
Кстати как и панцерьгаубица 2000, немецкого производства..
Ну она точна, хороша и тд, но непрактична в долгом бою..
Ну она точна, хороша и тд, но непрактична в долгом бою..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 00:33
Просто рассказ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 10:57
Цитата:
Ты не умеешь читать?
-"Кое-кто еще говорит, что по дому стреляли из танков"
Давай вот не будем извращаться.
Самолетами, потом танками добили..
Это же убийцы.
Какая тебе разница чем, хоть кувалдами.
Сыкымы:
Но вопрос был в другом: почему в указанном тобой СМИ указывают одну причину смерти, а ты пишешь о другой? Зачем ты лжёшь?
Но вопрос был в другом: почему в указанном тобой СМИ указывают одну причину смерти, а ты пишешь о другой? Зачем ты лжёшь?
Ты не умеешь читать?
-"Кое-кто еще говорит, что по дому стреляли из танков"
Давай вот не будем извращаться.
Самолетами, потом танками добили..
Это же убийцы.
Какая тебе разница чем, хоть кувалдами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:16
Цитата:
Ты задаешь мне, как непосредственно Эксперду, который был там на дне около этих труб и комплексно изучал их?
Спешу огорчить.
Вот не знаю, чего не знаю, того не знаю.
Сыкымы:
Только кто-то их взорвал (через полгода после начала СВО). Неужели сами себе "вены порезали"?
Только кто-то их взорвал (через полгода после начала СВО). Неужели сами себе "вены порезали"?
Ты задаешь мне, как непосредственно Эксперду, который был там на дне около этих труб и комплексно изучал их?
Спешу огорчить.
Вот не знаю, чего не знаю, того не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:23
Цитата:
Хех..
Вот ведь какая закавыка!
Правила придумали сами форумчане, и инициатором был ник Электрон, чтобы добавлять ссылки.
И обратились в Вопросах редакции к Тимуру.
И да, я принял с удовольствием Новые правила и начал их исполнять.
А теперь предлагаешь что, поменять назад правила?
Хорошо, и это с удовольствием поддержу, если вас будет большинство.
Я вообще все мероприятия поддерживаю, которые делаются нашими многочисленными форумчанами.
Я только за..
Прошу дерзать и менять очередное правило!
Сыкымы:
имеешь некоторые отчисления с прибыли этих ТГ-каналов.
имеешь некоторые отчисления с прибыли этих ТГ-каналов.
Хех..
Вот ведь какая закавыка!
Правила придумали сами форумчане, и инициатором был ник Электрон, чтобы добавлять ссылки.
И обратились в Вопросах редакции к Тимуру.
И да, я принял с удовольствием Новые правила и начал их исполнять.
А теперь предлагаешь что, поменять назад правила?
Хорошо, и это с удовольствием поддержу, если вас будет большинство.
Я вообще все мероприятия поддерживаю, которые делаются нашими многочисленными форумчанами.
Я только за..
Прошу дерзать и менять очередное правило!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:25
А как получаю деньги, от кого и тд, это должно интересовать моего коллегу на форуме в последнюю очередь..
Будет настроение, сам скажу, зачем пытаться выбивать от меня какие то признания?
Будет настроение, сам скажу, зачем пытаться выбивать от меня какие то признания?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:27
Цитата:
Хм..
Как я крут.
И ты сделал что, подписался?
А не врешь, или опять?
Ну хотя бы покажи, наверно на Униан?
Или к Рыбарю?
А, Майкл Наки, угадал?
Сыкымы:
ты способствуешь увеличению количества просмотров и подписчиков этих ТГ-каналов
ты способствуешь увеличению количества просмотров и подписчиков этих ТГ-каналов
Хм..
Как я крут.
И ты сделал что, подписался?
А не врешь, или опять?
Ну хотя бы покажи, наверно на Униан?
Или к Рыбарю?
А, Майкл Наки, угадал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:34
Заметили, по темам никто не пишет комментарии?
То то.
Флуд стал интересней..
То то.
Флуд стал интересней..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:42
Еще что то
Цитата:
Какое мастерское мнение?
А никогда не доходило, что именно официальные каналы ссылаются на телеграмм?
Цитата:
Сыкымы:
ссылок на перепечатку информации с официальных сайтов этих ТГ-каналов ты не предоставляешь, хотя они
ссылок на перепечатку информации с официальных сайтов этих ТГ-каналов ты не предоставляешь, хотя они
Какое мастерское мнение?
А никогда не доходило, что именно официальные каналы ссылаются на телеграмм?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.07.23 - 11:47
Ну ладно, посмотрим не на канал Соловьева, а на ту же Википедию и что мы видим?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать