Значит критическое мышление отсутствует и проверять на достоверность вы не пытались. О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Про телевизор сильно ошибаетесь, телевидение у меня не подключено. Опять же, вы делаете выводы основываясь на своих фантазиях. А вы забавный, разноцветный парик и красный нос не носите?
Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу, с кем сплю.. Как то дурно попахивает очень, лезть в чужое постельное белье. Или модераторам это можно?
DrDjekel: О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Пр
Я с тобой нигде и никогда диалог не вел. Так что успокойся. Зачем гоняешься сам за мной и чего хочешь? Или модераторам уже можно влазить в чужие интимные дела и спрашивать, что на тебе одето? Мое личное тебя, как модератора, или приближенного к администрации должно интересовать тебя меньше всего. Так что прощай, диалога никакого не было. Были просто какие то твои нападки, человека, прикрывающегося администрацией сайта..
Ты такой странный. Речь Путина слышал. Речь Киселевских новостей, с какими фактами это связано, наговор ли это специальным образом, чтобы очернить Пригожина, пока не знаю. Пока кроме тебя ни откуда не слышал, пока работаю.
Опять какие-то ваши фантазии, к администрации не имею никакого отношения давно. Ваше нижнее исключительно ваше и боже упаси интересоваться во что вы одеты. Про разноцветный парик и красный нос, я дал вам намек что вы немного совсем клоун.
111: Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..
Так их два было, "газовых окна в Ойропу": одно действующее, другое полностью готовое к сдаче в эксплуатацию. Правда, минуя Украину, напрямки в Германию. Причём, ДО начала СВО. Только кто-то их взорвал (через полгода после начала СВО). Неужели сами себе "вены порезали"? Чёт ты запутался. Или в методичках так пишут?
Причём, регулярно. И это очень сильно похоже на скрытую рекламу каналов распространения контента в приложении Telegram (далее - ТГ-каналов), т.к. ссылок на перепечатку информации с официальных сайтов этих ТГ-каналов ты не предоставляешь, хотя они (сайты и статьи) есть. Как известно, чем больше просмотров и подписчиков у ТГ-каналов, тем большие выплаты получают администраторы этих ТГ-каналов (монетизация, выплаты за размещение рекламы и всё такое, ну как на Ютюбе). Таким образом, регулярно публикуя на Форуме ссылки на указанные ТГ-каналы, ты способствуешь увеличению количества просмотров и подписчиков этих ТГ-каналов, соответственно рекламируешь их, и, ВОЗМОЖНО!!!, имеешь некоторые отчисления с прибыли этих ТГ-каналов. И, возможно, есть смысл перечитать пункт 2.2.4 "Правил Форума...". И не только тебе...
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