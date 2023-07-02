Отправлено: - 20:46

111:

Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу,

DrDjekel:

критическое мышление отсутствует

111:

Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.

Мосье нухерБ, ваш хот!Цитата:Поддерживаю право гражданина свободной страны носить в труса.., пардон, в штанах, то что он посчитает нужным туда покласть!Цитата:Ну нету у ево ево!Ну чо такого!Нет и не было отродясь.Есть же там у кого шесть пальцев, отродясь. У кого его, чо!Так и тут...Цитата:Рс уже всем понятно, что не понимая значения слов, можно их уплотеблять невпопад, попадая впросак. Ну так и всеж, интересно слово диалог, что по вашему означает?