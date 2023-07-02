НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 483 из 484«1...481482483484»
Ответить Новый топик
DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
18
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 15:18
#7231
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:


Значит критическое мышление отсутствует и проверять на достоверность вы не пытались. О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Про телевизор сильно ошибаетесь, телевидение у меня не подключено. Опять же, вы делаете выводы основываясь на своих фантазиях. А вы забавный, разноцветный парик и красный нос не носите?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:23
#7232
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-----Марик , для тебя -----------------1 час назад, источник: © РИА Новости«Вагнер» по госконтрактам получил 858 миллиардов рублей ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл — РИА Новости. Группа «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам получила почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 миллиардов, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:25
#7233
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
РИА Новости. Группа «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам получила почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845

Как то не вяжется со словами Путина
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:28
#7234
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
DrDjekel:
разноцветный парик и красный

Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу, с кем сплю..
Как то дурно попахивает очень, лезть в чужое постельное белье.
Или модераторам это можно?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:31
#7235
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
DrDjekel:
О чем с вами в дальнейшем можно вести диалог? Пр

Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.
Так что успокойся.
Зачем гоняешься сам за мной и чего хочешь?
Или модераторам уже можно влазить в чужие интимные дела и спрашивать, что на тебе одето?
Мое личное тебя, как модератора, или приближенного к администрации должно интересовать тебя меньше всего.
Так что прощай, диалога никакого не было.
Были просто какие то твои нападки, человека, прикрывающегося администрацией сайта..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7794
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 17:37
#7236
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как то не вяжется со словами Путина

-----------------Так свяжи ----ты мастер :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 18:18
#7237
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так свяжи ----ты мастер

Ты такой странный.
Речь Путина слышал.
Речь Киселевских новостей, с какими фактами это связано, наговор ли это специальным образом, чтобы очернить Пригожина, пока не знаю.
Пока кроме тебя ни откуда не слышал, пока работаю.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27422
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 18:57
#7238
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут только прошла информация, но это так, на скорую руку


Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 19:00
#7239
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний

А по тобою же данной ссылке пишут, что семьи Столпаковых и Жихаревых погибли под завалами после бомбёжки российскими самолётами. Вопрос: кто врёт и зачем?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 19:11
#7240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как нет и этой семьи и не было, все это вранье, что танк оккупантов 15 раз выстрелил в их дом, а потом их как собак закопали в лесу в грязи без гробов и отпеваний Это тоже придумано нацистами..


Профайл
DrDjekel
§ DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
18
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 20:18
#7241
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Опять какие-то ваши фантазии, к администрации не имею никакого отношения давно. Ваше нижнее исключительно ваше и боже упаси интересоваться во что вы одеты. Про разноцветный парик и красный нос, я дал вам намек что вы немного совсем клоун.
Профайл
Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
760
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 20:46
#7242
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мосье нухерБ, ваш хот!
Цитата:
111:
Как то в последнюю очередь кого то должны волновать мои интимные вещи, парики, труселя, что и как ношу,

Поддерживаю право гражданина свободной страны носить в труса.., пардон, в штанах, то что он посчитает нужным туда покласть!
:lol:
Цитата:
DrDjekel:
критическое мышление отсутствует

Ну нету у ево ево!
Ну чо такого!
Нет и не было отродясь.
Есть же там у кого шесть пальцев, отродясь. У кого его, чо!
Так и тут...
:lol:
Цитата:
111:
Я с тобой нигде и никогда диалог не вел.

Рс уже всем понятно, что не понимая значения слов, можно их уплотеблять невпопад, попадая впросак. Ну так и всеж, интересно слово диалог, что по вашему означает?
:lol:
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 21:27
#7243
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Монгол Шуудан:

Им некада, оне работу работают, за "чисто символические" 7%, месяц-то кончился :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 21:29
#7244
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..

Так их два было, "газовых окна в Ойропу": одно действующее, другое полностью готовое к сдаче в эксплуатацию. Правда, минуя Украину, напрямки в Германию. Причём, ДО начала СВО. Только кто-то их взорвал (через полгода после начала СВО). Неужели сами себе "вены порезали"? Чёт ты запутался. Или в методичках так пишут? :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1569
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 02.07.23 - 21:32
#7245
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А зачем тогда мне кого то процитировал?


А зачем ТЫ нам здесь кого-то цитируешь?

Цитата:
111:


Цитата:
111:


Цитата:
111:


Цитата:
111:


Цитата:
111:


Цитата:
111:


Цитата:
111:


Цитата:
111:


и т.д.

Причём, регулярно. И это очень сильно похоже на скрытую рекламу каналов распространения контента в приложении Telegram (далее - ТГ-каналов), т.к. ссылок на перепечатку информации с официальных сайтов этих ТГ-каналов ты не предоставляешь, хотя они (сайты и статьи) есть. Как известно, чем больше просмотров и подписчиков у ТГ-каналов, тем большие выплаты получают администраторы этих ТГ-каналов (монетизация, выплаты за размещение рекламы и всё такое, ну как на Ютюбе). Таким образом, регулярно публикуя на Форуме ссылки на указанные ТГ-каналы, ты способствуешь увеличению количества просмотров и подписчиков этих ТГ-каналов, соответственно рекламируешь их, и, ВОЗМОЖНО!!!, имеешь некоторые отчисления с прибыли этих ТГ-каналов. И, возможно, есть смысл перечитать пункт 2.2.4 "Правил Форума...". И не только тебе... :lol: 8-) :-o
Профайл
Страница 483 из 484«1...481482483484»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS